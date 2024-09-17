Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що підвищення податків приведе до тінізації економіки. За його словами, потрібно розглянути можливість зменшення податків.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп про підвищення податків

За словами Мазурашу, зменшення податків може допомогти збільшити надходження до державного бюджету.

"Як не парадоксально, але я думаю, що краще би було розглядати зменшення податкового тиску, щоб майже всі працювали "в білу", і тоді ми отримали би більше надходжень в бюджет", — заявив нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає рекордне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному.