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Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

17 вересня 2024 р. 20:24

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18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

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17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

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Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

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Народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що підвищення податків приведе до тінізації економіки. За його словами, потрібно розглянути можливість зменшення податків.

 Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп про підвищення податків

За словами Мазурашу, зменшення податків може допомогти збільшити надходження до державного бюджету.

"Як не парадоксально, але я думаю, що краще би було розглядати зменшення податкового тиску, щоб майже всі працювали "в білу", і тоді ми отримали би більше надходжень в бюджет", — заявив нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає рекордне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному.

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20:02 На Одещині врятували від браконьєрів червонокнижну рибу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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