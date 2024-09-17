Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Народный депутат Георгий Мазураш заявил, что повышение налогов приведет к тенизации экономики. По его словам, следует рассмотреть возможность уменьшения налогов.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Нардеп о повышении налогов

По словам Мазураша, уменьшение налогов может помочь увеличить поступление в государственный бюджет.

"Как ни парадоксально, но я думаю, что лучше бы было рассматривать уменьшение налогового давления, чтобы почти все работали "в белую", и тогда мы получили бы больше поступлений в бюджет", — заявил нардеп.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем.