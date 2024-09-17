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Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

17 сентября 2024 г. 20:24

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20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

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18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

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17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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Народный депутат Георгий Мазураш заявил, что повышение налогов приведет к тенизации экономики. По его словам, следует рассмотреть возможность уменьшения налогов.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Нардеп о повышении налогов

По словам Мазураша, уменьшение налогов может помочь увеличить поступление в государственный бюджет.

"Как ни парадоксально, но я думаю, что лучше бы было рассматривать уменьшение налогового давления, чтобы почти все работали "в белую", и тогда мы получили бы больше поступлений в бюджет", — заявил нардеп.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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