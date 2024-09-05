Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Вчора, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський прокоментував масові звільнення міністрів та оголосив "перезавантаження" уряду. Відомо, що влада планує роздробити або навпаки об'єднати деякі чинні міністерства.

Про деякі плани заговорив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE.

Об'єднання і роздроблення міністерств

Нардеп пояснив, що Міністерство транспорту та інфраструктури розділять. Натомість Ірина Верещук, яка очолювала Мінреінтеграції нібито працюватиме в Офісі Президента, а Дмитро Кулеба працюватиме в Мінрегіоні.

"Потім буде ще відокремлене Мінтранспорту інфраструктури. З цього великого міністерства, пам’ятаєте ми об’єднували регіональну політику і інфраструктуру, зараз воно буде знов виокремлено. Я думаю за пару місяців ми отримаємо нового міністра і отримаємо нове міністерство, яке буде суто займатися транспортом, інфраструктурою", — сказав Крейденко.