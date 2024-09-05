Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств arrow
Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

05 вересня 2024 р. 12:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:57Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Вчора, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський прокоментував масові звільнення міністрів та оголосив "перезавантаження" уряду. Відомо, що влада планує роздробити або навпаки об'єднати деякі чинні міністерства.

Про деякі плани заговорив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE.

Об'єднання і роздроблення міністерств

Нардеп пояснив, що Міністерство транспорту та інфраструктури розділять. Натомість Ірина Верещук, яка очолювала Мінреінтеграції нібито працюватиме в Офісі Президента, а Дмитро Кулеба працюватиме в Мінрегіоні.

"Потім буде ще відокремлене Мінтранспорту інфраструктури. З цього великого міністерства, пам’ятаєте ми об’єднували регіональну політику і інфраструктуру, зараз воно буде знов виокремлено. Я думаю за пару місяців ми отримаємо нового міністра і отримаємо нове міністерство, яке буде суто займатися транспортом, інфраструктурою", — сказав Крейденко.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:27 Офіцери, кадирівці і чеченці — Зеленський сказав, скільки полонених ЗСУ взяли на Курщині

14:25 Зеленський оцінив ефект операції у Курській області

14:18 Посадовець Одеської митниці намагається уникнути відповідальності за смертельну аварію

14:16 Рада підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ

14:13 Мінус гармата росіян — у ДПСУ показали ефектну роботу прикордонників на півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:13 СБУ затримала трьох хлопців, які палили автівки ЗСУ у прифронтовому регіоні Донецької області

14:00 Нацбанк озвучив плани щодо випуску банкнот великих номіналів

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

13:57 Україна все ще очікує на обіцяну військову допомогу від Конгресу США, — Зеленський

13:54 Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині

14:27 Офіцери, кадирівці і чеченці — Зеленський сказав, скільки полонених ЗСУ взяли на Курщині

14:25 Зеленський оцінив ефект операції у Курській області

14:18 Посадовець Одеської митниці намагається уникнути відповідальності за смертельну аварію

14:16 Рада підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ

14:13 Мінус гармата росіян — у ДПСУ показали ефектну роботу прикордонників на півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:13 СБУ затримала трьох хлопців, які палили автівки ЗСУ у прифронтовому регіоні Донецької області

14:00 Нацбанк озвучив плани щодо випуску банкнот великих номіналів

13:57 Україна все ще очікує на обіцяну військову допомогу від Конгресу США, — Зеленський

13:54 Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині

13:50 У Києві зафіксували перший вересневий температурний рекорд

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні