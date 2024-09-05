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Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

5 сентября 2024 г. 12:02

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12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

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00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

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Вчера, 4 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массовые увольнения министров и объявил "перезагрузку" правительству. Известно, что власти планируют раздробить или наоборот объединить некоторые действующие министерства.

О некоторых планах заговорил народный депутат Владимир Крейденко в эфире "Ранок.LIVE".

Объединение и раздробление министерств

Нардеп объяснил, что Министерство транспорта и инфраструктуры будет разделено. Ирина Верещук, которая возглавляла Минреинтеграции, якобы будет работать в Офисе Президента, а Дмитрий Кулеба будет работать в Минрегионе.

"Потом будет еще отделено Минтранспорта инфраструктуры. Из этого крупного министерства, помните, мы объединяли региональную политику и инфраструктуру, сейчас оно будет вновь выделено. Я думаю, через пару месяцев мы получим нового министра и получим новое министерство, которое будет чисто заниматься транспортом". , инфраструктурой", - сказал Крейденко.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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