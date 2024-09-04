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Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

04 вересня 2024 р. 21:38

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23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

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21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

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21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

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09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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Народний депутат України Вадим Івченко заявив, що завтра не буде кадрових призначень у Кабінеті Міністрів. За його словами, голосування відбудеться через тиждень.

Про це Вадим Івченко сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 4 вересня.

Кадрові призначення в Кабміні

Івченко зазначив, що зовсім скоро розпочнуться відповідні консультації.

"Обиратимуть найкращу кандидатуру — звертатимуть увагу на те, які швидкі кроки людина може запропонувати та зробити, що наші партнери думають про цю кандидатуру тощо", — додав нардеп.

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