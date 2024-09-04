Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Народний депутат України Вадим Івченко заявив, що завтра не буде кадрових призначень у Кабінеті Міністрів. За його словами, голосування відбудеться через тиждень.

Про це Вадим Івченко сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 4 вересня.

Кадрові призначення в Кабміні

Івченко зазначив, що зовсім скоро розпочнуться відповідні консультації.

"Обиратимуть найкращу кандидатуру — звертатимуть увагу на те, які швидкі кроки людина може запропонувати та зробити, що наші партнери думають про цю кандидатуру тощо", — додав нардеп.