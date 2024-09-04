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Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

4 сентября 2024 г. 21:38

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

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11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

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Народный депутат Украины Вадим Ивченко заявил, что завтра не будет кадровых назначений в Кабинете Министров. По его словам, голосование состоится через неделю.

Об этом Вадим Ивченко сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 4 сентября.

Кадровые назначения в Кабмине

Ивченко отметил, что совсем скоро начнутся соответствующие консультации.

"Будут выбирать лучшую кандидатуру — обращать внимание на то, какие быстрые шаги человек может предложить и сделать, что наши партнеры думают об этой кандидатуре и тому подобное", — добавил нардеп.

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