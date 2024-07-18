Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані arrow
Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

18 липня 2024 р. 23:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Text

17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

Text

15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

Text

13:33 Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

Text

13:05 ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

Text

11:49 Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

Text

08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Text

17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

Text

15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

Text

13:33 Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

Text

13:05 ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

Text

11:49 Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

Text

08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

За перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що представник Рахункової палати озвучив ці дані на сьогоднішньому засіданні бюджетного комітету.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Невикористані кошти на захист енергетики

"В першому півріччі цього року виділені вже кошти на будівництво укриття та захисту об'єктів енергетики були недовикористані на 21%. А в першому кварталі взагалі не були використані", — зазначив нардеп.

За його словами лише після березневих обстрілів з боку Росії розпочалась активна діяльність у цій сфері, але все ще залишилися невикористаними виділені кошти.

"Січень, лютий і більшу частину березня ми не робили нічого. Мали гроші, мали ресурс, але ніхто нічого не робив. Тільки після російських березневих обстрілів почали рухатися. Але все одно не використали тих коштів, які були", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

Також ми писали, що Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах. Також відключень не буде поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:38 У КМДА розповіли, у чому полягає проблема з кладовищами у Києві

23:35 Світлу в Києві бути — в Укренерго потішили прогнозом про відключення завтра

Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

23:14 Де мають стати на військовий облік ВПО

23:13 Світло по годинах — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:11 Олімпійська збірна Ротаня не змогла обіграти Парагвай

23:05 Фінустанови підвищили курс долара — огляд ситуації на ринку

22:47 Графіки відключень на Львівщині завтра — чи стане світла ще менше

22:45 В Україні зросли ціни на все пальне — якою буде вартість бензину завтра

22:41 Зеленський привітав голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн з переобранням

23:38 У КМДА розповіли, у чому полягає проблема з кладовищами у Києві

23:35 Світлу в Києві бути — в Укренерго потішили прогнозом про відключення завтра

23:14 Де мають стати на військовий облік ВПО

23:13 Світло по годинах — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра

23:11 Олімпійська збірна Ротаня не змогла обіграти Парагвай

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:05 Фінустанови підвищили курс долара — огляд ситуації на ринку

22:47 Графіки відключень на Львівщині завтра — чи стане світла ще менше

22:45 В Україні зросли ціни на все пальне — якою буде вартість бензину завтра

22:41 Зеленський привітав голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн з переобранням

22:20 У Києві горить супермаркет — що відомо

20:02 Військовий облік — як оновлюють дані в Одесі

06:40 В Україні ростуть ціни на кольорові метали — скільки коштує 1 кг міді в липні

06:30 В Україні пішли вгору ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у липні

05:54 Що відбувається на ринку праці в Україні у червні — де ветеранам платять по 210 тисяч гривень

16 липня 2024
Ексклюзив

19:23 Військова еліта країни — як в Одесі готують морських піхотинців

Ексклюзив

12:45 Черги до ЦНАПів — як у Львові оновлюють дані військовозобов'язані

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету в середині липня

Новина з відео

06:10 Чи такий страшний дефолт — три сценарії для України

05:54 Ринок праці в Україні у липні — де людям з інвалідністю платять найбільші зарплати

15 липня 2024

19:33 Нові платіжки за світло — наскільки шоковані одесити

Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Text

17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

Text

15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

Text

13:33 Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

Text

13:05 ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

Text

11:49 Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

Text

08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE