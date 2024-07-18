Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

За перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що представник Рахункової палати озвучив ці дані на сьогоднішньому засіданні бюджетного комітету.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Невикористані кошти на захист енергетики

"В першому півріччі цього року виділені вже кошти на будівництво укриття та захисту об'єктів енергетики були недовикористані на 21%. А в першому кварталі взагалі не були використані", — зазначив нардеп.

За його словами лише після березневих обстрілів з боку Росії розпочалась активна діяльність у цій сфері, але все ще залишилися невикористаними виділені кошти.

"Січень, лютий і більшу частину березня ми не робили нічого. Мали гроші, мали ресурс, але ніхто нічого не робив. Тільки після російських березневих обстрілів почали рухатися. Але все одно не використали тих коштів, які були", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.

Також ми писали, що Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах. Також відключень не буде поблизу кордону з Росією та Білоруссю.