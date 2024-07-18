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Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

18 июля 2024 г. 23:16

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За первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что представитель Счетной палаты озвучил эти данные на сегодняшнем заседании бюджетного комитета.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Неиспользованные средства в защиту энергетики

"В первом полугодии этого года уже выделенные средства на строительство укрытия и защиты объектов энергетики были недоиспользованы на 21%. А в первом квартале вообще не были использованы", — отметил нардеп.

По его словам, только после мартовских обстрелов со стороны России началась активная деятельность в этой сфере, но все еще остались неиспользованными выделенные средства.

"Январь, февраль и большую часть марта мы не делали ничего. Имели деньги, имели ресурс, но никто ничего не делал. Только после российских мартовских обстрелов начали двигаться. Но все равно не использовали те средства, которые были", — добавил Гончаренко.

Напомним, Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Также мы писали, что Кабинет министров ввел норму, согласно которой свет не будет отключен в прифронтовых зонах. Также отключений не будет вблизи границы с Россией и Белоруссией.

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