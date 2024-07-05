Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE arrow
Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

05 липня 2024 р. 17:49

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Text

16:19 Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

Text

14:36 Рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла

Text

14:14 Київський 206-й батальйон фактично припинив існування — Тука заявив про шалені втрати на фронті

Text

13:24 Напад на ТЦК у Ворохті — Тука заявив про необхідність покарання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Вибухи в Росії та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Text

10:58 Екскомандир Айдару Дикий заявив про погрози йому та його родині

Text

07:45 Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

Text

21:54 ЗСУ утримують фронт, незважаючи на семиразову перевагу ворога, — Дикий

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Text

16:19 Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

Text

14:36 Рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла

Text

14:14 Київський 206-й батальйон фактично припинив існування — Тука заявив про шалені втрати на фронті

Text

13:24 Напад на ТЦК у Ворохті — Тука заявив про необхідність покарання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Вибухи в Росії та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Text

10:58 Екскомандир Айдару Дикий заявив про погрози йому та його родині

Text

07:45 Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

Text

21:54 ЗСУ утримують фронт, незважаючи на семиразову перевагу ворога, — Дикий

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали заслужений юрист України Володимир Пилипенко, народний депутат Володимир Мороз, політичний аналітик В'ячеслав Потапенко та авіаексперт Богдан Долінце. Зокрема, вони обговорять напад на працівника територіального центру комплектування у Ворохті.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості поговорять про те, що десятки мільйонів євро на захист енергетики від ракет "зависли" через зволікання уряду, а підприємства вимушені підвищувати зарплати через брак працівників. 

До того ж вони прокоментують візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви та вибухи в Росії.

Нагадаємо, 4 липня місцеві жителі перекрили у Ворохті дорогу, тим самим заблоковувавши роботу представників ТЦК. Свій вчинок люди пояснили тим, що через дії працівників військкомату до них перестали приїжджати туристи.

Також 5 липня Віктор Орбан прибув з візитом до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:33 Марін Ле Пен пояснила свої плани стосовно України у разі її перемоги на виборах

18:29 У Міноборони назвали кількість рекрутингових центрів, які незабаром відкриють в Україні

18:24 Повідомляли про маршрути ТЦК — на Черкащині викрили адміністраторів груп для ухилянтів

18:20 Уряд призначив двох нових заступників міністра оборони України — хто обійняв ці посади

18:15 Жінки-прикордонники зі Сталевого кордону отримали нову форму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 Порт в Білгород-Дністровському знову виставлено на продаж — коли аукціон

18:10 На Донеччині лунали вибухи — трагічно загинула співробітниця сільської ради

17:58 Штраф за не оновлення даних в ТЦК — адвокат пояснила принцип роботи

17:57 В Україні рекордно зросли продажі енергообладнання — що частіше купують українці

17:57 В Італії сталося виверження двох вулканів — призупинено роботу аеропорту

18:33 Марін Ле Пен пояснила свої плани стосовно України у разі її перемоги на виборах

18:29 У Міноборони назвали кількість рекрутингових центрів, які незабаром відкриють в Україні

18:24 Повідомляли про маршрути ТЦК — на Черкащині викрили адміністраторів груп для ухилянтів

18:20 Уряд призначив двох нових заступників міністра оборони України — хто обійняв ці посади

18:15 Жінки-прикордонники зі Сталевого кордону отримали нову форму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 Порт в Білгород-Дністровському знову виставлено на продаж — коли аукціон

18:10 На Донеччині лунали вибухи — трагічно загинула співробітниця сільської ради

17:58 Штраф за не оновлення даних в ТЦК — адвокат пояснила принцип роботи

17:57 В Україні рекордно зросли продажі енергообладнання — що частіше купують українці

17:57 В Італії сталося виверження двох вулканів — призупинено роботу аеропорту

17:11 Одеських поліцейських в окоп або все ж таки бронювати — тонкощі мобілізації

10:38 248-й День Незалежності США — як це було

06:38 Колишніх цін немає — як здорожчали зарядні станції в Україні та скільки вони коштують за кордоном

Ексклюзив

05:08 Чому деяких студентів до 25 років можуть мобілізувати — роз'яснення юриста

4 липня 2024
Ексклюзив

18:16 Жодних вибачень не приймаю — одеський ветеринар розповів про деталі скандалу

Ексклюзив

17:34 Один із мобільних операторів розповів, як покращить зв'язок під час відключень світла

12:01 Вибори у США, вступ України до НАТО та переговори з РФ — велике інтерв'ю з конгресменом США

09:19 У травні загинуло найбільше цивільних за рік: ООН представила новий звіт щодо ситуації в Україні

Ексклюзив

06:33 Тіньовий ринок бронювання — скільки коштує "відкосити" від мобілізації

3 липня 2024

15:01 Відсутність світла у +35 — як Одеса долає спеку

Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Text

16:19 Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

Text

14:36 Рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла

Text

14:14 Київський 206-й батальйон фактично припинив існування — Тука заявив про шалені втрати на фронті

Text

13:24 Напад на ТЦК у Ворохті — Тука заявив про необхідність покарання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Вибухи в Росії та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Text

10:58 Екскомандир Айдару Дикий заявив про погрози йому та його родині

Text

07:45 Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

Text

21:54 ЗСУ утримують фронт, незважаючи на семиразову перевагу ворога, — Дикий