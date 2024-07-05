Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали заслужений юрист України Володимир Пилипенко, народний депутат Володимир Мороз, політичний аналітик В'ячеслав Потапенко та авіаексперт Богдан Долінце. Зокрема, вони обговорять напад на працівника територіального центру комплектування у Ворохті.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості поговорять про те, що десятки мільйонів євро на захист енергетики від ракет "зависли" через зволікання уряду, а підприємства вимушені підвищувати зарплати через брак працівників.

До того ж вони прокоментують візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви та вибухи в Росії.

Нагадаємо, 4 липня місцеві жителі перекрили у Ворохті дорогу, тим самим заблоковувавши роботу представників ТЦК. Свій вчинок люди пояснили тим, що через дії працівників військкомату до них перестали приїжджати туристи.

Також 5 липня Віктор Орбан прибув з візитом до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.