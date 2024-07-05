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Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

5 июля 2024 г. 17:49

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17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

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16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

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14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

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14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

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13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

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13:00 Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

4 июля 2024
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23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

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21:54 ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

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16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

Text

14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

Text

14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

Text

13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

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Text

13:00 Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

Text

10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

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23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

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21:54 ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

Гостями эфира Вечір.LIVE стали заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, народный депутат Владимир Мороз, политический аналитик Вячеслав Потапенко и авиаэксперт Богдан Долинце. В частности, они обсудят нападение на работника территориального центра комплектования в Ворохте.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости поговорят о том, что десятки миллионов евро на защиту энергетики от ракет "зависли" из-за промедления правительства, а предприятия вынуждены повышать зарплаты из-за нехватки работников. 

К тому же они прокомментируют визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и взрывы в России.

Напомним, 4 июля местные жители перекрыли в Ворохте дорогу, тем самым заблокировав работу представителей ТЦК. Свой поступок люди объяснили тем, что из-за действий работников военкомата к ним перестали приезжать туристы.

Также 5 июля Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

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18:24 Сообщали о маршрутах ТЦК — на Черкащине разоблачили администраторов групп для уклонистов

18:20 Правительство назначило двух новых заместителей министра обороны Украины — кто занял эти должности

18:15 Женщины-пограничники из Стальной границы получили новую форму

18:11 Порт в Белгород-Днестровском снова выставлен на продажу — когда аукцион

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:10 В Донецкой области раздавались взрывы — трагически погибла сотрудница сельского совета

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