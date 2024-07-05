Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, народный депутат Владимир Мороз, политический аналитик Вячеслав Потапенко и авиаэксперт Богдан Долинце. В частности, они обсудят нападение на работника территориального центра комплектования в Ворохте.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости поговорят о том, что десятки миллионов евро на защиту энергетики от ракет "зависли" из-за промедления правительства, а предприятия вынуждены повышать зарплаты из-за нехватки работников.

К тому же они прокомментируют визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и взрывы в России.

Напомним, 4 июля местные жители перекрыли в Ворохте дорогу, тем самым заблокировав работу представителей ТЦК. Свой поступок люди объяснили тем, что из-за действий работников военкомата к ним перестали приезжать туристы.

Также 5 июля Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.