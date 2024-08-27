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Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2024
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22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

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21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

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17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

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15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

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15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

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14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

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13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

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08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2024
Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

Російські війська у понеділок, 26 серпня, здійснили наймасовішу атаку по Україні. Внаслідок якої пошкоджена низка енергетичних об'єктів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • речник КМВА Михайло Шаманов;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • авіаексперт Богдан Долінце; 
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • нардеп, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
  • політолог у сферах міжнародної політики Микола Волківський;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних питань Станіслав Желіховський;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • наймасованіша атака Росії по Україні: які наслідки для енергосистеми;
  • що буде з податками в Україні та кому збільшать ставки;
  • Зеленський: за два тижні має бути чіткий план щодо втікачів та колаборантів.

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08:23 Зарплати вчителям можуть підвищити удвічі — у Раді озвучили умову

08:20 Удар по Кривому Розі — в МВС показали перші кадри після атаки Росії

08:08 Лукашенко не пішов війною на Україну через страх за своє майбутнє — в ISW описали деталі

08:02 Двоє загиблих і п'ятеро поранених — у ДСНС показали наслідки удару по Кривому Рогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 Волинянин хотів дистанційно повідомити ТЦК про відстрочку, але там відмовляли — що вирішив суд

08:00 Грошова допомога у 10,8 тис. грн — у двох регіонах доступні виплати

07:53 Знайшли і знищили — бійці 3 ОШБр майстерно поцілили дроном у ворожу гаубицю

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08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2024
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22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE