Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

Російські війська у понеділок, 26 серпня, здійснили наймасовішу атаку по Україні. Внаслідок якої пошкоджена низка енергетичних об'єктів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

речник КМВА Михайло Шаманов;

військовий аналітик Денис Попович;

авіаексперт Богдан Долінце;

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

нардеп, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;

політолог у сферах міжнародної політики Микола Волківський;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних питань Станіслав Желіховський;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

наймасованіша атака Росії по Україні: які наслідки для енергосистеми;

що буде з податками в Україні та кому збільшать ставки;

Зеленський: за два тижні має бути чіткий план щодо втікачів та колаборантів.