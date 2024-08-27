Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

Російські війська у понеділок, 26 серпня, здійснили наймасовішу атаку по Україні. Внаслідок якої пошкоджена низка енергетичних об'єктів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- речник КМВА Михайло Шаманов;
- військовий аналітик Денис Попович;
- авіаексперт Богдан Долінце;
- експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- нардеп, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
- політолог у сферах міжнародної політики Микола Волківський;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних питань Станіслав Желіховський;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- наймасованіша атака Росії по Україні: які наслідки для енергосистеми;
- що буде з податками в Україні та кому збільшать ставки;
- Зеленський: за два тижні має бути чіткий план щодо втікачів та колаборантів.