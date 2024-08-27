Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

Российские войска в понедельник, 26 августа, совершили самую массовую атаку по Украине. В результате нее поврежден ряд энергетических объектов.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

спикер КМВА Михаил Шаманов;

военный аналитик Денис Попович;

авиаэксперт Богдан Долинце;

эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

нардеп, заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Олег Семинский;

политолог в области международной политики Николай Волковский;

кандидат политических наук, эксперт по международным вопросам Станислав Желиховский;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

самая массированная атака России по Украине: каковы последствия для энергосистемы;

что будет с налогами в Украине и кому увеличат ставки;

Зеленский: через две недели должен быть четкий план беглецов и коллаборантов.