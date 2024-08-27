Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

Российские войска в понедельник, 26 августа, совершили самую массовую атаку по Украине. В результате нее поврежден ряд энергетических объектов.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- спикер КМВА Михаил Шаманов;
- военный аналитик Денис Попович;
- авиаэксперт Богдан Долинце;
- эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
- исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
- нардеп, заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Олег Семинский;
- политолог в области международной политики Николай Волковский;
- кандидат политических наук, эксперт по международным вопросам Станислав Желиховский;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- самая массированная атака России по Украине: каковы последствия для энергосистемы;
- что будет с налогами в Украине и кому увеличат ставки;
- Зеленский: через две недели должен быть четкий план беглецов и коллаборантов.