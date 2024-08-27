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Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2024
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22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

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21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

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17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

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15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

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14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

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13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2024
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22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

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15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

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14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

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13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

Российские войска в понедельник, 26 августа, совершили самую массовую атаку по Украине. В результате нее поврежден ряд энергетических объектов.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • спикер КМВА Михаил Шаманов;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • авиаэксперт Богдан Долинце;
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • нардеп, заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Олег Семинский;
  • политолог в области международной политики Николай Волковский;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным вопросам Станислав Желиховский;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • самая массированная атака России по Украине: каковы последствия для энергосистемы; None - фото 1
  • что будет с налогами в Украине и кому увеличат ставки;
  • None - фото 2 Зеленский: через две недели должен быть четкий план беглецов и коллаборантов.

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08:02 Волынянин хотел дистанционно сообщить ТЦК об отсрочке, но там отказывали — что решил суд

08:00 Денежная помощь в 10,8 тыс. грн — в двух регионах доступны выплаты

07:53 Нашли и уничтожили — бойцы 3 ОШБр мастерски попали дроном по вражеской гаубице

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:44 Россияне атаковали "Шахедами" Запорожскую область — есть жертвы и разрушения

07:42 Россия снова атаковала Киев — в КГВА сообщили о падении обломков

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21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

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16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

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15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

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14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

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13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE