Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо літаків F-16 буде незабаром. Водночас Україна планує провести другий Саміт миру до виборів у США.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- соціолог Андрій Єременко;
- секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко;
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента Radio" Олександр Леонов;
- офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег.
Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:
- Зеленський заявив, що рішення щодо F-16 буде скоро;
- Україна хоче скликати другий "мирний саміт" — тепер за участю РФ;
- Малюська повідомив, що перші мобілізовані у ЗСУ ув'язнені опиняться на фронті до кінця літа;
- заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук попередив, що ціни на продукти зростуть через подорожчання пального;
- Умєров зазначив, що прибутки від заморожених активів Росії підуть на ППО та підтримку українських виробників;
- одесити перекрили дорогу через відсутність світла протягом трьох діб;
- в Україну прийшла аномальна спека до +42 °C.
Нагадаємо, Україна хоче скликати другий Саміт миру до виборів у США у листопаді. Причиною цьому є побоювання щодо перемоги Дональда Трампа.
Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.