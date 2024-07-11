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Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

11 липня 2024 р. 13:03

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12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

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12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:15 Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

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12:02 Помічниця Залужного розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього вихідні

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо літаків F-16 буде незабаром. Водночас Україна планує провести другий Саміт миру до виборів у США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • соціолог Андрій Єременко;
  • секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко; 
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента Radio" Олександр Леонов;
  • офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький;
  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:

  • Зеленський заявив, що рішення щодо F-16 буде скоро;
  • Україна хоче скликати другий "мирний саміт" — тепер за участю РФ;
  • Малюська повідомив, що перші мобілізовані у ЗСУ ув'язнені опиняться на фронті до кінця літа;
  • заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук попередив, що ціни на продукти зростуть через подорожчання пального;
  • Умєров зазначив, що прибутки від заморожених активів Росії підуть на ППО та підтримку українських виробників;
  • одесити перекрили дорогу через відсутність світла протягом трьох діб;
  • в Україну прийшла аномальна спека до +42 °C.

Нагадаємо, Україна хоче скликати другий Саміт миру до виборів у США у листопаді. Причиною цьому є побоювання щодо перемоги Дональда Трампа.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.

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13:56 Фіктивний підрядник та невиконаний ремонт — БЕБ викрило одеську фірму

13:54 Китай відреагував на звинувачення НАТО в підтримці Росії

13:52 Мобілізація в Україні — жінок можуть позбавити права на керування автомобілем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:51 Apple попереджає власників iPhone про шпигунські атаки — в чому полягає загроза

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