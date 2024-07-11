Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо літаків F-16 буде незабаром. Водночас Україна планує провести другий Саміт миру до виборів у США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

соціолог Андрій Єременко;

секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко;

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента Radio" Олександр Леонов;

офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:

Зеленський заявив, що рішення щодо F-16 буде скоро;

Україна хоче скликати другий "мирний саміт" — тепер за участю РФ;

Малюська повідомив, що перші мобілізовані у ЗСУ ув'язнені опиняться на фронті до кінця літа;

заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук попередив, що ціни на продукти зростуть через подорожчання пального;

Умєров зазначив, що прибутки від заморожених активів Росії підуть на ППО та підтримку українських виробників;

одесити перекрили дорогу через відсутність світла протягом трьох діб;

в Україну прийшла аномальна спека до +42 °C.

Нагадаємо, Україна хоче скликати другий Саміт миру до виборів у США у листопаді. Причиною цьому є побоювання щодо перемоги Дональда Трампа.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.