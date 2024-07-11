Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение по самолетам F-16 будет в скором времени. В то же время, Украина планирует провести второй Саммит мира до выборов в США.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

социолог Андрей Еременко;

секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко;

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента Радио" Александр Леонов;

офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят следующие темы:

Зеленский заявил, что решение по F-16 будет скоро;

Украина хочет созвать второй "мирный саммит" - теперь с участием РФ;

Малюска сообщил, что первые мобилизованные в ВСУ заключенные окажутся на фронте до конца лета;

заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Марчук предупредил, что цены на продукты вырастут из-за подорожания горючего;

Умеров отметил, что доходы от замороженных активов России пойдут на ПВО и поддержку украинских производителей;

одесситы перекрыли дорогу из-за отсутствия света в течение трех суток;

в Украину пришла аномальная жара до +42 °C.

Напомним, Украина хочет созвать второй саммит мира до выборов в США в ноябре. Причиной тому опасения относительно победы Дональда Трампа.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины в текущем году. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу.