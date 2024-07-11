Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE arrow
Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

11 июля 2024 г. 13:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Text

12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

Text

12:15Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

Text

10:57 Обновление данных — нардеп допустил вероятность продления сроков

Text

10:52 Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

Text

10:34 Удары России по энергетике — дипломат Зеркаль объяснила, почему атаки начались только через полгода

Text

08:00 Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Text

12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

Text

12:15 Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

Text

10:57 Обновление данных — нардеп допустил вероятность продления сроков

Text

10:52 Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

Text

10:34 Удары России по энергетике — дипломат Зеркаль объяснила, почему атаки начались только через полгода

Text

08:00 Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение по самолетам F-16 будет в скором времени. В то же время, Украина планирует провести второй Саммит мира до выборов в США.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • социолог Андрей Еременко;
  • секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента Радио" Александр Леонов;
  • офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят следующие темы:

  • Зеленский заявил, что решение по F-16 будет скоро;
  • Украина хочет созвать второй "мирный саммит" - теперь с участием РФ;
  • Малюска сообщил, что первые мобилизованные в ВСУ заключенные окажутся на фронте до конца лета;
  • заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Марчук предупредил, что цены на продукты вырастут из-за подорожания горючего;
  • Умеров отметил, что доходы от замороженных активов России пойдут на ПВО и поддержку украинских производителей;
  • одесситы перекрыли дорогу из-за отсутствия света в течение трех суток;
  • в Украину пришла аномальная жара до +42 °C.

Напомним, Украина хочет созвать второй саммит мира до выборов в США в ноябре. Причиной тому опасения относительно победы Дональда Трампа.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины в текущем году. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

14:07 В Украине существенно ускорилась инфляция — Гетманцев объяснил причину

13:56 Фиктивный подрядчик и невыполненный ремонт — БЭБ разоблачило одесскую фирму

13:54 Китай отреагировал на обвинения НАТО в поддержке России

13:52 Мобилизация в Украине — женщин могут лишить прав на управление автомобилем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:51 Apple предупреждает владельцев iPhone о шпионских атаках — в чем заключается угроза

13:35 Отключения света в Украине — облэнерго ждут массовые проверки

13:34 Землю накрыла мощная магнитная буря — какой вред она может нанести

13:29 Военный объяснил, каким образом Украина собирается возвращать мужчин из-за границы

13:27 Выгоревшие дома и дым везде — 32 ОМБр показала, как выглядит Торецк

14:07 В Украине существенно ускорилась инфляция — Гетманцев объяснил причину

13:56 Фиктивный подрядчик и невыполненный ремонт — БЭБ разоблачило одесскую фирму

13:54 Китай отреагировал на обвинения НАТО в поддержке России

13:52 Мобилизация в Украине — женщин могут лишить прав на управление автомобилем

13:51 Apple предупреждает владельцев iPhone о шпионских атаках — в чем заключается угроза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:35 Отключения света в Украине — облэнерго ждут массовые проверки

13:34 Землю накрыла мощная магнитная буря — какой вред она может нанести

13:29 Военный объяснил, каким образом Украина собирается возвращать мужчин из-за границы

13:27 Выгоревшие дома и дым везде — 32 ОМБр показала, как выглядит Торецк

13:26 Одесская область отстает по количеству запросов на розыск уклонистов

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

05:43 Наши в Forbes — история украинцев, попавших в азиатский список 30 до тридцати

8 июля 2024

06:03 Горючее будет дорожать — сколько будем платить за бензин и как это ударит по всем ценам

7 июля 2024

06:38 Цены растут — на сколько подорожали генераторы в Украине и дешевле ли их покупать за границей

Эксклюзив

05:10 Как найти рабочие пункты несокрушимости во Львове — проверенные адреса не сломавшихся пунктов

6 июля 2024

19:13 Оккупированный Бахмут — сколько людей уехало из почти уничтоженного города

Эксклюзив

04:19 Кулинарная дипломатия — как украинцы популяризируют национальные блюда в Японии

Text

14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Text

12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

Text

12:15 Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

Text

10:57 Обновление данных — нардеп допустил вероятность продления сроков

Text

10:52 Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

Text

10:34 Удары России по энергетике — дипломат Зеркаль объяснила, почему атаки начались только через полгода

Text

08:00 Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE