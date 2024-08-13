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На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

13 серпня 2024 р. 14:39

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

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Українські військові під час операції у Курській області взяли у полон дуже важливих для Росії військових. Кремль захоче обміняти їх у першу чергу.

Про це у вівторок, 13 серпня, в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Кого ЗСУ взяли у полон

За словами нардепа, серед полонених у Курській області є "жирні фігури", яких Росія сама захоче обміняти.

Цимбалюк наголосив, що Україні вкрай важливо поповнювати обмінний фонд, оскільки близько 10 тисяч українських військовополонених утримуються в Росії без офіційного підтвердження щодо цього з боку окупантів.

"Ця спецоперація у Курській області нам показала, що особливо чеченці поповнять той обмінний фонд, заради якого росіяни самі будуть виходити з пропозицією здійснити обмін", — сказав він.

Депутат додав, що серед полонених росіян є не тільки строковики, а й елітні військові.

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14:27 В Одесі невідомі побили велосипедиста та силоміць посадили в авто

14:23 Овочі з борщового набору змінились у ціні — що подорожчало удвічі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

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