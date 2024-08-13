На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Українські військові під час операції у Курській області взяли у полон дуже важливих для Росії військових. Кремль захоче обміняти їх у першу чергу.

Про це у вівторок, 13 серпня, в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Кого ЗСУ взяли у полон

За словами нардепа, серед полонених у Курській області є "жирні фігури", яких Росія сама захоче обміняти.

Цимбалюк наголосив, що Україні вкрай важливо поповнювати обмінний фонд, оскільки близько 10 тисяч українських військовополонених утримуються в Росії без офіційного підтвердження щодо цього з боку окупантів.

"Ця спецоперація у Курській області нам показала, що особливо чеченці поповнять той обмінний фонд, заради якого росіяни самі будуть виходити з пропозицією здійснити обмін", — сказав він.

Депутат додав, що серед полонених росіян є не тільки строковики, а й елітні військові.