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В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

13 августа 2024 г. 14:39

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13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

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09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

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Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

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Украинские военные во время операции в Курской области взяли в плен очень важных для России военных. Кремль захочет обменять их в первую очередь.

Об этом во вторник, 13 августа, в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Михаил Цымбалюк.

Кого ВСУ взяли в плен

По словам нардепа, среди пленных в Курской области есть "жирные фигуры", которых Россия сама захочет обменять.

Цымбалюк подчеркнул, что Украине крайне важно пополнять обменный фонд,  поскольку около 10 тысяч украинских военнопленных содержатся в России без официального подтверждения по этому поводу со стороны оккупантов.

"Эта спецоперация в Курской области нам показала, что особенно чеченцы пополнят тот обменный фонд, ради которого россияне сами будут выходить с предложением провести обмен", — сказал он.

Депутат добавил, что среди пленных россиян есть не только срочники, но и элитные военные.

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15:27 Отстранен судом — в Одессе муниципальная безопасность осталась без заместителя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:12 Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести

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