В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Украинские военные во время операции в Курской области взяли в плен очень важных для России военных. Кремль захочет обменять их в первую очередь.

Об этом во вторник, 13 августа, в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Михаил Цымбалюк.

Кого ВСУ взяли в плен

По словам нардепа, среди пленных в Курской области есть "жирные фигуры", которых Россия сама захочет обменять.

Цымбалюк подчеркнул, что Украине крайне важно пополнять обменный фонд, поскольку около 10 тысяч украинских военнопленных содержатся в России без официального подтверждения по этому поводу со стороны оккупантов.

"Эта спецоперация в Курской области нам показала, что особенно чеченцы пополнят тот обменный фонд, ради которого россияне сами будут выходить с предложением провести обмен", — сказал он.

Депутат добавил, что среди пленных россиян есть не только срочники, но и элитные военные.