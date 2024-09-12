Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко, юрист-міжнародник Роман Єделєв, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, нардепка від партії "Свобода" Оксана Савчук, військовий психолог Андрій Козінчук, економічний експерт Юрій Гаврилечко, нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, дипломат Олександр Левченко.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 12 вересня

Ведучі разом із гостями обговорять підсумки саміту Кримської платформи, що передбачатиме "план перемоги", який анонсував Президент України Володимир Зеленський, а також напади на військових в містах.

В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.