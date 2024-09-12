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Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

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17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

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14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

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13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

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13:00"Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

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12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

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08:00Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

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08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко, юрист-міжнародник Роман Єделєв, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, нардепка від партії "Свобода" Оксана Савчук, військовий психолог Андрій Козінчук, економічний експерт Юрій Гаврилечко, нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, дипломат Олександр Левченко.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 12 вересня

Ведучі разом із гостями обговорять підсумки саміту Кримської платформи, що передбачатиме "план перемоги", який анонсував Президент України Володимир Зеленський, а також напади на військових в містах. 

В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.

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09:07 Росіяни намагалися атакувати "Шахедами" Хмельниччину — в ОВА назвала кількість збитих БпЛА

09:05 Долар, євро та злотий зростають — курс валют на сьогодні

08:59 Напад на митрополита Климента — як коментують інцидент у ПЦУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:47 Союзники Трампа вважають його участь у дебатах провалом та пророкують програш на виборах

08:39 Українці платитимуть на 25-100% менше за "комуналку" — які пільги доступні у вересні

08:37 Чоловік двічі відмовився від мобілізації через релігійні переконання — що вирішив суд

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22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

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21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

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13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

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