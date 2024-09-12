Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко, юрист-международник Роман Еделев, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, нардеп от партии "Свобода" Оксана Савчук, военный психолог Андрей Козинчук, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, дипломат Александр Левченко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 12 сентября

Ведущие вместе с гостями обсудят итоги саммита Крымской платформы, который предусматривает план победы, что анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский, а также нападения на военных в городах.

В эфире прозвучит аналитика важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения по эксклюзивным комментариям.