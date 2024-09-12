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Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
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22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

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21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

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18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

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17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

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14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

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13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

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13:00"Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

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12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

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08:00Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

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08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко, юрист-международник Роман Еделев, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, нардеп от партии "Свобода" Оксана Савчук, военный психолог Андрей Козинчук, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, дипломат Александр Левченко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 12 сентября

Ведущие вместе с гостями обсудят итоги саммита Крымской платформы, который предусматривает план победы, что анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский, а также нападения на военных в городах.

В эфире прозвучит аналитика важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения по эксклюзивным комментариям.

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08:39 Украинцы будут платить на 25-100% меньше за "коммуналку" — какие льготы доступны в сентябре

08:37 Мужчина дважды отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

08:31 Украинские разведчики уничтожили российский боевой самолет над Черным морем

08:15 Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Седьмая атака за сентябрь — ночью оккупанты снова обстреливали Киев дронами

08:10 Атака РФ на Конотоп — полиция показала последствия обстрела Сумской области

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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