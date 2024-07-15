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"Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

"Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

15 липня 2024 р. 17:50

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18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

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17:50 "Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

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13:25 Росіяни просунулися в Урожайному — Братчук прокоментував ситуацію на східному фронті

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13:00 Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE

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08:00 Замах на Трампа та історичний максимум долара — ефір Ранок.LIVE

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17:29 Диво-зброї не існує — офіцер ЗСУ спростував міф про всесильність переданої ЗСУ техніки

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12:23 Ветеран ЗСУ розкритикував ідею Українського легіону в Польщі

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22:31 Судовий позов дешевше, ніж штраф від ТЦК — нардеп про нюанси оновлення даних

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

Text

18:04 До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

Text

17:50 "Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

Text

13:25 Росіяни просунулися в Урожайному — Братчук прокоментував ситуацію на східному фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Замах на Трампа та історичний максимум долара — ефір Ранок.LIVE

14 липня 2024
Text

17:29 Диво-зброї не існує — офіцер ЗСУ спростував міф про всесильність переданої ЗСУ техніки

Text

12:23 Ветеран ЗСУ розкритикував ідею Українського легіону в Польщі

13 липня 2024
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22:31 Судовий позов дешевше, ніж штраф від ТЦК — нардеп про нюанси оновлення даних

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про ставлення українців до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Обговоримо новий "мирний план" запропонований прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Також дізнаємося про останні новини щодо замаху на експрезидента США Дональда Трампа.

Подивитися ефір о 17:50 можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також обговоримо ситуацію із заявами про дії командира 59-й ОМПБр, ситуацію на фронті та закінчення терміну оновлення даних військовозобов'язаними у ТЦКта СП.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • голова підкомітету з питань будівництва та проектування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда;
  • капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.

Раніше ми повідомляли, що українці почали замислюватися про початок переговорів з Росією. Проте в українському суспільстві думки щодо потенційного діалогу офіційних Києва та Москви різняться.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. 

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18:37 Україна отримає нову партію військової допомоги від Іспанії — що у списку

18:36 В Росії трапилася серія залізничних катастроф — з чим це пов'язано

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:24 Спортсмени з Одещини представлятимуть Україну на Олімпійських іграх — хто саме

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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