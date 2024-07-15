"Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про ставлення українців до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Обговоримо новий "мирний план" запропонований прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Також дізнаємося про останні новини щодо замаху на експрезидента США Дональда Трампа.

Подивитися ефір о 17:50 можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також обговоримо ситуацію із заявами про дії командира 59-й ОМПБр, ситуацію на фронті та закінчення терміну оновлення даних військовозобов'язаними у ТЦКта СП.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

голова підкомітету з питань будівництва та проектування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда;

капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.

Раніше ми повідомляли, що українці почали замислюватися про початок переговорів з Росією. Проте в українському суспільстві думки щодо потенційного діалогу офіційних Києва та Москви різняться.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.