"Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об отношении украинцев к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Обсудим новый "мирный план", предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также узнаем о последних новостях о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также обсудим ситуацию с заявлениями о действиях командира 59-й ОМПБр, ситуацию на фронте и окончание срока обновления данных военнообязанными в ТЦК и СП.

Гости сегодняшнего эфира:

политолог-международник Андрей Бузаров;

член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;

председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда;

капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.

Ранее мы сообщали, что украинцы начали задумываться о начале переговоров с Россией. Однако в украинском обществе мнения относительно потенциального диалога официальных Киева и Москвы разнятся.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.