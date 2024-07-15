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"Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

"Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

15 июля 2024 г. 17:50

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17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

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13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

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13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

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17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об отношении украинцев к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Обсудим новый "мирный план", предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также узнаем о последних новостях о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.

Посмотреть эфир в 17:50 можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также обсудим ситуацию с заявлениями о действиях командира 59-й ОМПБр, ситуацию на фронте и окончание срока обновления данных военнообязанными в ТЦК и СП.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
  • председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда;
  • капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.

Ранее мы сообщали, что украинцы начали задумываться о начале переговоров с Россией. Однако в украинском обществе мнения относительно потенциального диалога официальных Киева и Москвы разнятся.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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