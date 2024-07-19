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Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

19 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

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14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

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17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

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17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

Text

16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

Text

14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

Text

13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Text

08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

18 липня 2024
Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Text

17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

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17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

У світі відбувся масштабний технологічний збій, який призвів до зупинки роботи аеропортів, банків і телеканалів. В Мінекономіки заявили, що забронювати можна 1,2 мільйона працівників, 800 тисяч вже заброньовано. Ці та інші теми обговорять гості студії.

Продивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • директор НДІ фінансового права, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Дмитро Серебрянський;
  • позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик;
  • народний депутат України Георгій Мазурашу;
  • боєць 3 ОШБр з позивним "Бочка".

Нагадаємо, у Донецькій області зенітники Сил оборони України збили російський винищувач Су-25. Цей літак здійснював спроби завдати удари по позиціях захисників нашої держави.

Також ми писали, що співробітники Білого дому, а також члени передвиборчого штабу президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважають, що йому краще зняти свою кандидатуру з президентських виборів.

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18:02 Майк Тайсон зробив важливу заяву про свій наступний бій

17:47 Зеленський розкрив секрет перемоги над Путіним

17:43 Морпіх не виконав наказ командира під час боїв за Кринки — як його покарав суд

17:37 Пенсії на Одещині нижче за середні — скільки отримують жителі регіону

17:36 Деякі області накриє дощами — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:34 Зеленський анонсував добрі новини щодо F-16 — про що йдеться

17:25 Telegram запустив монетизацію для України

17:15 Вибухи в Миколаєві зараз — що відомо

17:13 В Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки в потязі через сильну спеку — подробиці

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17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

Text

16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

Text

14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

Text

13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Text

08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

18 липня 2024
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23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

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20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

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17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

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17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати