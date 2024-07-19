Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

У світі відбувся масштабний технологічний збій, який призвів до зупинки роботи аеропортів, банків і телеканалів. В Мінекономіки заявили, що забронювати можна 1,2 мільйона працівників, 800 тисяч вже заброньовано. Ці та інші теми обговорять гості студії.

Продивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

директор НДІ фінансового права, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Дмитро Серебрянський;

позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик;

народний депутат України Георгій Мазурашу;

боєць 3 ОШБр з позивним "Бочка".

Нагадаємо, у Донецькій області зенітники Сил оборони України збили російський винищувач Су-25. Цей літак здійснював спроби завдати удари по позиціях захисників нашої держави.

Також ми писали, що співробітники Білого дому, а також члени передвиборчого штабу президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважають, що йому краще зняти свою кандидатуру з президентських виборів.