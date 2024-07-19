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Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

19 июля 2024 г. 17:50

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17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

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16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

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14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

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13:00 Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

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08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

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08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024
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23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

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20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

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17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

Text

16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

Text

14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

Text

13:00 Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

Text

08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

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Text

08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024
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23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

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20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

Text

17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

В мире произошел масштабный технологический сбой, приведший к остановке работы аэропортов, банков и телеканалов. В Минэкономики заявили, что забронировать можно 1,2 миллиона работников, 800 тысяч уже забронированы. Эти и другие темы обсудят гости студии.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • директор НИИ финансового права, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Дмитрий Серебрянский;
  • позывной "Апостол", командир 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр Кузык;
  • народный депутат Украины Георгий Мазурашу;
  • боец 3 ОШБр с позывным "Бочка".

Напомним, в Донецкой области зенитчики Сил обороны Украины сбили российский истребитель Су-25. Этот самолет предпринимал попытки нанести удары по позициям защитников нашего государства.

Также мы писали, что сотрудники Белого дома, а также члены предвыборного штаба президента США Джо Байдена считают, что ему лучше снять свою кандидатуру с президентских выборов.

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18:22 Отсрочка через ребенка-инвалида — влияет ли статус ФЛП отца

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:20 Ракетный удар по Николаеву — есть погибшие

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