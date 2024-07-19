Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

В мире произошел масштабный технологический сбой, приведший к остановке работы аэропортов, банков и телеканалов. В Минэкономики заявили, что забронировать можно 1,2 миллиона работников, 800 тысяч уже забронированы. Эти и другие темы обсудят гости студии.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

директор НИИ финансового права, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Дмитрий Серебрянский;

позывной "Апостол", командир 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр Кузык;

народный депутат Украины Георгий Мазурашу;

боец 3 ОШБр с позывным "Бочка".

Напомним, в Донецкой области зенитчики Сил обороны Украины сбили российский истребитель Су-25. Этот самолет предпринимал попытки нанести удары по позициям защитников нашего государства.

Также мы писали, что сотрудники Белого дома, а также члены предвыборного штаба президента США Джо Байдена считают, что ему лучше снять свою кандидатуру с президентских выборов.