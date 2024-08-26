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Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

26 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

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15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

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15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

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14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

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13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

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08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
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19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

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16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

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00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюватиметься масована російська атака на Україну 26 серпня та чи можливо зруйнувати Київську ГЕС ракетами. Які наслідки ракетних ударів для української енергетики та як вдалося енергосистемі уникнути блекауту внаслідок удару РФ. 

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 26 серпня

Гості студії Вечір.LIVE 26 серпня:

  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • міністр економіки України (1997 р. ), прем’єр-міністр України  (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
  • міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 рр.) Вадим Черниш;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Юрій Ванетик.

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18:41 Зоря залишилася без головного тренера — Коваль залишив посаду

Термінова новина

18:41 Зеленський назвав кількість ракет та дронів, якими РФ атакувала Україну

18:37 ДПСУ показала відео ліквідації росіян на Харківщині — знищена техніка та особовий склад

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:34 Палили авто військових та прикордонників — в Україні затримали двох поплічників окупантів

18:26 Не сприйняв критику на свою адресу — одесит ледь не пристрелив сусіда

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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