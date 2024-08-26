Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюватиметься масована російська атака на Україну 26 серпня та чи можливо зруйнувати Київську ГЕС ракетами. Які наслідки ракетних ударів для української енергетики та як вдалося енергосистемі уникнути блекауту внаслідок удару РФ.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 26 серпня

Гості студії Вечір.LIVE 26 серпня:

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

міністр економіки України (1997 р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 рр.) Вадим Черниш;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

військовий аналітик Євген Дикий;

адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Юрій Ванетик.