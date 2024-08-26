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Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

26 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

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15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

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14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

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13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
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19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

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16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

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00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

Сегодня в Вечір.LIVE будет обсуждаться массированная российская атака на Украину 26 августа и возможно ли разрушить Киевскую ГЭС ракетами. Каковы последствия ракетных ударов для украинской энергетики и как удалось энергосистеме избежать блекаута в результате удара РФ.

Посмотреть эфир Вечер.LIVE можно на YouTube-канале Новости.LIVE. 

Эфир Вечер.LIVE 26 августа

Гости студии Вечер.LIVE 26 августа:

  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
  • министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 гг.) Вадим Черныш;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:34 Курс евро впервые пересек отметку выше 46 гривен

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14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине