Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в Вечір.LIVE будет обсуждаться массированная российская атака на Украину 26 августа и возможно ли разрушить Киевскую ГЭС ракетами. Каковы последствия ракетных ударов для украинской энергетики и как удалось энергосистеме избежать блекаута в результате удара РФ.

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Эфир Вечер.LIVE 26 августа

Гости студии Вечер.LIVE 26 августа:

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 гг.) Вадим Черныш;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

военный аналитик Евгений Дикий;

адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик.