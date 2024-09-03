Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

В Україні комахи уже переносять збудники тих же хвороб, що вирують й у Африці. За словами лікаря, гарячка Західного Нілу є небезпечнішою для українців, ніж COVID-19

Про це заявила заслужений лікар України Ольга Богомолець в ефірі Вечір.LIVE.

Комахи передають інфекцію своїм поколінням теж

"Сьогодні комахи, які є в Україні, вони переносять, і мало того, що найбільш неприємно, що комаха після того, як вкусила людину й інфікувала її, то передає цю інфекцію своїм наступним поколінням. Тобто не так легко їх позбутися", - пояснила лікар.

Вона додала, що українцям, які проживають у низькій місцевості чи в кого є підвальні приміщення, мають дезінфікувати житло, щоб вберегти себе від укусів.

Лихоманка Західного Нілу викликає важкі мозкові порушення

Також Ольга Богомолець додала, що на відміну від COVID-19, лихоманка несе серйозні загрози для інфікованого.

"Власне з легенями немає проблем. Розвивається енцефаліт та менінгоенцефаліт — мозкові порушення, запалення. Після того, як в Києві вчора було діагностовано 17 випадків четверо було померлих вже і, на жаль, після менінгоенцефаліту відновлення іде значно довше, і значно складніше, ніж після запалення легень, тому що головні функції когнітивні, вони також можуть порушуватися", — попередила лікар.

Попри це інфікованим пацієнтам надали необхідну допомогу і більшість з них вже вилікувались. Втім лікар попередила, що такі випадки будуть зростати і українцям варто обов'язково бути уважними щодо змін свого самопочуття після укусу.

"У зв’язку з тим, що сезон комах ще не закінчився, то маємо бути готові до того, що захворюваність буде зростати. Якщо є інтоксикація, є головні болі, то одразу на консультацію в лікарню", — підсумувала медикиня.