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Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

03 вересня 2024 р. 08:20

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08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

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21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

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19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

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17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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В Україні комахи уже переносять збудники тих же хвороб, що вирують й у Африці. За словами лікаря, гарячка Західного Нілу є небезпечнішою для українців, ніж COVID-19

Про це заявила заслужений лікар України Ольга Богомолець в ефірі Вечір.LIVE.

Комахи передають інфекцію своїм поколінням теж

"Сьогодні комахи, які є в Україні, вони переносять, і мало того, що найбільш неприємно, що комаха після того, як вкусила людину й інфікувала її, то передає цю інфекцію своїм наступним поколінням. Тобто не так легко їх позбутися", - пояснила лікар. 

Вона додала, що українцям, які проживають у низькій місцевості чи в кого є підвальні приміщення, мають дезінфікувати житло, щоб вберегти себе від укусів. 

Лихоманка Західного Нілу викликає важкі мозкові порушення

Також Ольга Богомолець додала, що на відміну від COVID-19, лихоманка несе серйозні загрози для інфікованого. 

"Власне з легенями немає проблем. Розвивається енцефаліт та менінгоенцефаліт — мозкові порушення, запалення. Після того, як в Києві вчора було діагностовано 17 випадків четверо було померлих вже і, на жаль, після менінгоенцефаліту відновлення іде значно довше, і значно складніше, ніж після запалення легень, тому що головні функції когнітивні, вони також можуть порушуватися", — попередила лікар.

Попри це інфікованим пацієнтам надали необхідну допомогу і більшість з них вже вилікувались. Втім лікар попередила, що такі випадки будуть зростати і українцям варто обов'язково бути уважними щодо змін свого самопочуття після укусу. 

"У зв’язку з тим, що сезон комах ще не закінчився, то маємо бути готові до того, що захворюваність буде зростати. Якщо є інтоксикація, є головні болі, то одразу на консультацію в лікарню", — підсумувала медикиня.

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12:48 На Прикарпатті судили чоловіка, який за тисячу доларів підпалив авто волонтерів

12:38 В Росії розбився вертоліт Мі-8 — хто був на борту

12:29 Росія обстріляла об'єкти Укрзалізниці, є поранені — що відомо

12:27 Удар по Харкову — у лікарні загинув 21-річний фельдшер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 Сапери ДСНС виявляють і знищують вибухонебезпечні предмети на Харківщині — відео

12:23 У День міста Одеси першою народилася дівчинка — яке ім'я дали

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко