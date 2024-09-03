Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

В Украине насекомые уже переносят возбудители тех же болезней, что бушуют и в Африке. По словам врача, лихорадка Западного Нила опаснее для украинцев, чем COVID-19

Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире Вечір.LIVE.

Насекомые передают инфекцию своим поколениям тоже

"Сегодня насекомые, которые есть в Украине, они переносят, и мало того, что наиболее неприятно, что насекомое после того, как укусило человека и инфицировало его, передает эту инфекцию своим следующим поколениям. То есть не так легко их избавиться", — пояснила врач.

Она добавила, что украинцам, проживающим в низкой местности или у кого есть подвальные помещения, должны дезинфицировать жилье, чтобы уберечь себя от укусов.

Лихорадка Западного Нила вызывает тяжелые мозговые нарушения

Также Ольга Богомолец добавила, что в отличие от COVID-19 лихорадка несет серьезные угрозы для инфицированного.

"Собственно с легкими нет проблем. Развивается энцефалит и менингоэнцефалит — мозговые нарушения, воспаления. После того как в Киеве вчера было диагностировано 17 случаев четверо умерли уже и, к сожалению, после менингоэнцефалита восстановление идет значительно дольше, и значительно сложнее, чем после воспаление легких, потому что главные функции когнитивные, они также могут нарушаться", – предупредила врач.

Несмотря на это, инфицированным пациентам оказали необходимую помощь и большинство из них уже излечились. Впрочем, врач предупредила, что такие случаи будут расти и украинцам следует обязательно быть внимательными относительно изменений своего самочувствия после укуса.

"В связи с тем, что сезон насекомых еще не закончился, то должны быть готовы к тому, что заболеваемость будет расти. Если есть интоксикация, есть головные боли, то сразу на консультацию в больницу", — подытожила медик.