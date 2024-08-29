Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

В Україні поступово збільшуватимуться ставки акцизного податку. Однак у вересні ціни на бензин та дизель залишаться ще на теперішньому рівні.

Про це заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі День.LIVE.

Вартість пального в Україні

За словами Куюна, компанії-трейдери зараз активно завозять партії пального, які будуть зі старим акцизом. Тому у вересні ціни на бензин і дизель в Україні не зростуть.

"Зараз дуже гарний період. Ціни на нафту впали у світі. Якщо вони були на початку серпня десь 84-85 долари за барель, то сьогодні це 77-78 долларов, тобто майже 10%", — сказав експерт.

Він зауважив, що усе це зменшило закупівельну ціну, тому будемо мати такий "компенсатор" підвищенню податків.