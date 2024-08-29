Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

В Украине будут постепенно увеличиваться ставки акцизного налога. Однако в сентябре цены на бензин и дизель останутся еще на нынешнем уровне.

Об этом заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире День.LIVE.

Стоимость топлива в Украине

По словам Куюна, компании-трейдеры сейчас активно завозят партии горючего, которые будут со старым акцизом. Потому в сентябре цены на бензин и дизель в Украине не возрастут.

"Сейчас очень хороший период. Цены на нефть упали в мире. Если они были в начале августа где-то 84-85 долларов за баррель, то сегодня это 77-78 долларов, то есть почти 10%", — сказал эксперт.

Он отметил, что все это снизило закупочную цену, поэтому будем иметь такой "компенсатор" повышению налогов.