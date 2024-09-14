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Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

14 вересня 2024 р. 18:08

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18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

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20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

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Народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко прокоментував звільнення очільника Укренерго Володимира Кудрицького. Він наголосив, що це рішення держави.

Про це Олексій Кучеренко говорив в ефірі Новини.LIVE.

Звільнення Кудрицького

Нещодавно ексголова Укренерго дав інтерв'ю, де заявив, що влада хоче контролювати міжнародну допомогу на відновлення української енергетики. Саме з цим він пов'язує своє звільнення, а не з провалом захисту енергетичних об'єктів.

"Я знаю одне, треба видихнути і взяти паузу і зробити так, щоб тебе не було видно і чути десь місяць або два, щоб не наговорити зайвого. Держава є держава, державне рішення є державне рішення. Звільнення відбулося за процедурою", — зазначив Кучеренко.

За його словами, в інтерв'ю Кудрицького після звільнення можна побачити політику. Кучеренко зазначив, що очільник Укренерго сказав 50% маніпуляції, а 50% — правди.

"Я в опозиції, мені легше за все зараз підтримувати Кудрицького, як він нищить, так би мовити, владу, розповідає ці байки", — каже він.

Він звернувся до Кудрицького із питанням, чому він не розповідав про це, коли був на посаді очільник Укренерго.

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18:37 Евакуація людей та вихід річок з берегів — у Польщі виникла критична ситуація через сильні опади

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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