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Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

14 сентября 2024 г. 18:08

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Народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Он подчеркнул, что это решение государства.

Об этом Алексей Кучеренко говорил в эфире Новини.LIVE.

Увольнение Кудрицкого

Недавно экс-глава Укрэнерго дал интервью, где заявил, что власти хотят контролировать международную помощь на возобновление украинской энергетики. Именно с этим он связывает свое увольнение, а не с провалом защиты энергетических объектов.

"Я знаю одно, надо выдохнуть и взять паузу и сделать так, чтобы тебя не было видно и слышно где-то месяц или два, чтобы не наговорить лишнего. Государство есть государство, государственное решение есть государственное решение. Увольнение произошло по процедуре", — отметил Кучеренко.

По его словам, в интервью Кудрицкого после увольнения можно увидеть политику. Кучеренко отметил, что глава Укрэнерго сказал 50% манипуляции, а 50% — правды.

"Я в оппозиции, мне легче всего сейчас поддерживать Кудрицкого, как он уничтожает, так сказать, власть, рассказывает эти байки", — говорит он.

Он обратился к Кудрицкому с вопросом, почему он не рассказывал об этом, когда занимал должность главы Укрэнерго.

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