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Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

04 липня 2024 р. 00:29

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00:29 Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

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18:04 Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення заробітних плат помічникам народних депутатів. Наразі вони отримують щонайменше 88 тисяч гривень.

Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE.

Зарплата помічників депутатів в Україні

За словами Креденка, 88 тис. гривень — це зарплата мінімум на трьох помічників депутата без вирахування податків.

"Порахуйте, скільки зарплата одного помічника, який працює з купою звернень, з людьми, напрацьовує з депутатом законодавчі акти", — сказав він.

Нардеп додав, що у Києві є посади з більш високими зарплатами. Водночас відомо, що розмір зарплати помічників пропонують збільшити на понад 40 тис. гривень — до 130 тис. гривень.

Раніше до парламенту внесли законопроєкт про встановлення щомісячної грошової винагороди на рівні понад 132 тис. гривень.

Також ми писали, що у НАДС повідомили про зростання конкурентоспроможності заробітних плат у державному секторі. 

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00:52 Загроза підступила до Києва — ворог атакує "шахедами"

00:45 На Харківщині хочуть витратити мільйони гривень на проєкт укриття — громадськість підозрює корупцію

00:45 Українські військові мають більш вагому причину стресу, ніж страх смерті — The Economist

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:47 Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

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