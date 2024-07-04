Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення заробітних плат помічникам народних депутатів. Наразі вони отримують щонайменше 88 тисяч гривень.

Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE.

Зарплата помічників депутатів в Україні

За словами Креденка, 88 тис. гривень — це зарплата мінімум на трьох помічників депутата без вирахування податків.

"Порахуйте, скільки зарплата одного помічника, який працює з купою звернень, з людьми, напрацьовує з депутатом законодавчі акти", — сказав він.

Нардеп додав, що у Києві є посади з більш високими зарплатами. Водночас відомо, що розмір зарплати помічників пропонують збільшити на понад 40 тис. гривень — до 130 тис. гривень.

Раніше до парламенту внесли законопроєкт про встановлення щомісячної грошової винагороди на рівні понад 132 тис. гривень.

Також ми писали, що у НАДС повідомили про зростання конкурентоспроможності заробітних плат у державному секторі.