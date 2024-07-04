Крейденко объяснил, почему в Раде появилось предложение о повышении зарплаты помощникам депутатов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении зарплат помощникам народных депутатов. Сейчас они получают не менее 88 тысяч гривен.

Об этом заявил народный депутат Владимир Крейденко в эфире Вечір.LIVE.

Зарплата помощников депутатов в Украине

По словам Крейденко, 88 тыс. гривен — это зарплата минимум на трех помощников депутата без вычета налогов.

"Посчитайте, сколько зарплата одного помощника, работающего с кучей обращений, с людьми, нарабатывает с депутатом законодательные акты", — сказал он.

Нардеп добавил, что в Киеве есть должности с более высокими зарплатами. В то же время известно, что размер зарплаты помощников предлагают увеличить более чем на 40 тыс. гривен — до 130 тыс. гривен.

Ранее в парламент внесли законопроект об установлении ежемесячного денежного вознаграждения на уровне более 132 тыс. гривен.

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