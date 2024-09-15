Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

Адвокат Ростислав Кравець різко відреагував на фінансові проблеми України. Він також прокоментував роботу Міжнародного валютного фонду.

Про це Ростислав Кравець говорив в ефірі Новини.LIVE.

Фінансові проблеми України

За словами адвоката, потрібно провести аудит того, що зробив МВФ. Він зазначив, що протягом останніх років чує вимоги від МВФ для фінансування.

"Якщо фінансує МВФ, нам будуть інвестиції. Де можна подивитися на ці інвестиції? МВФ дав гроші, а де інвестиції? Що ми зробили, що Україна заробила від МВФ. Ми знищили ВПК, сільське господарство, важку промисловість, авіабудування. Хтось розкаже, які інвестиції за останні 20 років ми отримали? Що зробив МВФ можна подивитися?" — каже Кравець.

За його словами, перед війною Україна не виконала певну вимогу, однак МВФ надав гроші. Кравець вважає, що на цьому хтось заробляє гроші. Він каже, що "мінуси" від співпраці з МВФ видно, а "плюсів" — ні.