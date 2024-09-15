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Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

15 вересня 2024 р. 17:36

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18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

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17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
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23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

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22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

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20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

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Адвокат Ростислав Кравець різко відреагував на фінансові проблеми України. Він також прокоментував роботу Міжнародного валютного фонду.

Про це Ростислав Кравець говорив в ефірі Новини.LIVE.

Фінансові проблеми України

За словами адвоката, потрібно провести аудит того, що зробив МВФ. Він зазначив, що протягом останніх років чує вимоги від МВФ для фінансування.

"Якщо фінансує МВФ, нам будуть інвестиції. Де можна подивитися на ці інвестиції? МВФ дав гроші, а де інвестиції? Що ми зробили, що Україна заробила від МВФ. Ми знищили ВПК, сільське господарство, важку промисловість, авіабудування. Хтось розкаже, які інвестиції за останні 20 років ми отримали? Що зробив МВФ можна подивитися?" — каже Кравець.

За його словами, перед війною Україна не виконала певну вимогу, однак МВФ надав гроші. Кравець вважає, що на цьому хтось заробляє гроші. Він каже, що "мінуси" від співпраці з МВФ видно, а "плюсів" — ні. 

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17:44 В Укргідрометцентрі попередили деякі області про зливи завтра — кому варто взяти парасолю

17:20 Поверніть героїв живими — в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

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17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

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23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

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22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

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