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Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

15 сентября 2024 г. 17:36

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22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

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20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

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Адвоката Ростислав Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы Украины. Он также прокомментировал работу Международного валютного фонда.

Об этом Ростислав Кравец говорил в эфире Новини.LIVE.

Финансовые проблемы Украины

По словам адвоката, нужно провести аудит того, что сделал МВФ. Он отметил, что в последние годы слышит требования от МВФ для финансирования.

"Если финансирует МВФ, нам будут инвестиции. Где можно посмотреть на эти инвестиции? МВФ дал деньги, а где инвестиции? Что мы сделали, что Украина заработала от МВФ. Мы уничтожили ВПК, сельское хозяйство, тяжелую промышленность, авиастроение. Кто-то расскажет, какие инвестиции за последние 20 лет мы получили? Что сделал МВФ можно посмотреть?" — говорит Кравец.

По его словам, до войны Украина не выполнила определенное требование, однако МВФ предоставил деньги. Кравец считает, что на этом кто-то зарабатывает деньги. Он говорит, что "минусы" от сотрудничества с МВФ видны, а "плюсов" — нет. 

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17:16 В Третьей штурмовой показали эффектные кадры уничтожения оккупантов в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:48 На Харьковщине продолжается ликвидация более 70 пожаров в экосистемах

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