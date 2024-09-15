Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

Адвоката Ростислав Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы Украины. Он также прокомментировал работу Международного валютного фонда.

Об этом Ростислав Кравец говорил в эфире Новини.LIVE.

Финансовые проблемы Украины

По словам адвоката, нужно провести аудит того, что сделал МВФ. Он отметил, что в последние годы слышит требования от МВФ для финансирования.

"Если финансирует МВФ, нам будут инвестиции. Где можно посмотреть на эти инвестиции? МВФ дал деньги, а где инвестиции? Что мы сделали, что Украина заработала от МВФ. Мы уничтожили ВПК, сельское хозяйство, тяжелую промышленность, авиастроение. Кто-то расскажет, какие инвестиции за последние 20 лет мы получили? Что сделал МВФ можно посмотреть?" — говорит Кравец.

По его словам, до войны Украина не выполнила определенное требование, однако МВФ предоставил деньги. Кравец считает, что на этом кто-то зарабатывает деньги. Он говорит, что "минусы" от сотрудничества с МВФ видны, а "плюсов" — нет.