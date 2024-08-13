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Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по Росії — ефір Вечір.LIVE

Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по Росії — ефір Вечір.LIVE

13 серпня 2024 р. 17:48

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17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по Росії — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про те, чому Велика Британія не дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow під час наступу на Курщині. Також дізнаємося на кого російський президент Володимир Путін перекладає відповідальність за прорив кордону.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також обговоримо запровадження жорстких обмежень на переміщення в прикордонні Сумської області. Не залишимо без уваги і прохання полонених на Курщині росіян про обмін на бійців полку "Азов".

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;
  • голова правління "Інституту світової політики", засновник видання "Главком" Віктор Шлінчак;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Маломуж;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, професорка, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;
  • генерал-майор запасу, замголови СБУ 2014-2015 років Віктор Ягун.

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17:42 У Києві чоловіки побили перехожого табуреткою — яке покарання обрав їм суд

17:36 Частині України "світить" похолодання — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:19 На людей байдуже — стало відомо, куди переселять евакуйованих мешканців Курської області

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17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по Росії — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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