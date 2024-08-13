Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про те, чому Велика Британія не дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow під час наступу на Курщині. Також дізнаємося на кого російський президент Володимир Путін перекладає відповідальність за прорив кордону.

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також обговоримо запровадження жорстких обмежень на переміщення в прикордонні Сумської області. Не залишимо без уваги і прохання полонених на Курщині росіян про обмін на бійців полку "Азов".

Гості сьогоднішнього ефіру:

доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;

голова правління "Інституту світової політики", засновник видання "Главком" Віктор Шлінчак;

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Маломуж;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, професорка, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;

генерал-майор запасу, замголови СБУ 2014-2015 років Віктор Ягун.