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Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

13 августа 2024 г. 17:48

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18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

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17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

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14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

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13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

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09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

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17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

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17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

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17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

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17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о том, почему Великобритания не позволила Украине бить ракетами Storm Shadow во время наступления в Курской области. Также узнаем, на кого российский президент Владимир Путин перекладывает ответственность за прорыв границы.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также обсудим введение жестких ограничений на перемещение у границы в Сумской области. Не оставим без внимания и просьбу пленных в Курской области россиян об обмене на бойцов полка "Азов".

Гости сегодняшнего эфира:

  • доктор экономических наук, профессор КНУ, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
  • председатель правления "Института мировой политики", основатель издания "Главком" Виктор Шлинчак;
  • глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;
  • генерал-майор запаса, замглавы СБУ 2014-2015 годов Виктор Ягун.

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18:43 Какие рапорты лучше не подавать через Армия+ — юрист назвал три документа

18:39 Военный аналитик спрогнозировал, как долго Украина может удерживать территории Курской области РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:36 Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет

18:34 Нардеп-военный объяснил, какую площадь заняли ВСУ в начале операции в Курской области

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