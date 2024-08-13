Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о том, почему Великобритания не позволила Украине бить ракетами Storm Shadow во время наступления в Курской области. Также узнаем, на кого российский президент Владимир Путин перекладывает ответственность за прорыв границы.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также обсудим введение жестких ограничений на перемещение у границы в Сумской области. Не оставим без внимания и просьбу пленных в Курской области россиян об обмене на бойцов полка "Азов".

Гости сегодняшнего эфира:

доктор экономических наук, профессор КНУ, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;

председатель правления "Института мировой политики", основатель издания "Главком" Виктор Шлинчак;

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;

политолог-международник Андрей Бузаров;

заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;

генерал-майор запаса, замглавы СБУ 2014-2015 годов Виктор Ягун.