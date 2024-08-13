Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о том, почему Великобритания не позволила Украине бить ракетами Storm Shadow во время наступления в Курской области. Также узнаем, на кого российский президент Владимир Путин перекладывает ответственность за прорыв границы.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE также обсудим введение жестких ограничений на перемещение у границы в Сумской области. Не оставим без внимания и просьбу пленных в Курской области россиян об обмене на бойцов полка "Азов".
Гости сегодняшнего эфира:
- доктор экономических наук, профессор КНУ, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
- председатель правления "Института мировой политики", основатель издания "Главком" Виктор Шлинчак;
- глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;
- генерал-майор запаса, замглавы СБУ 2014-2015 годов Виктор Ягун.