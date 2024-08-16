Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють на стороні України, закликають російських солдатів здаватися в полон. Водночас галицькі десантники продемонстрували, як їм вдалося прорвати оборонні позиції на Курщині та взяти близько п’ятдесяти військових у полон.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

Добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, закликають російських військових здаватися в полон з можливістю переходу на бік ЗСУ;

Галицькі десантники показали, як прорвали лінію оборони на Курщині і взяли пів сотні полонених;

Канада дозволила Україні використовувати надані танки та бронетехніку на території Росії;

У полковника Бориспільського ТЦК вилучили сотні тисяч доларів;

Омбудсман не вірить у швидкий обмін "всіх на всіх", попри успіхи ЗСУ в Курській області РФ;

Буданов назвав, кого Україна буде намагатися обміняти з полону в першу чергу.

Гості сьогоднішнього ефіру:

міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.) Юрій Єхануров;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров;

президент Асоціації українських банків Андрій Дубас;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.