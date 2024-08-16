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Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

16 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

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08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
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19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

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17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

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17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють на стороні України, закликають російських солдатів здаватися в полон. Водночас галицькі десантники продемонстрували, як їм вдалося прорвати оборонні позиції на Курщині та взяти близько п’ятдесяти військових у полон.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

  • Добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, закликають російських військових здаватися в полон з можливістю переходу на бік ЗСУ;
  • Галицькі десантники показали, як прорвали лінію оборони на Курщині і взяли пів сотні полонених;
  • Канада дозволила Україні використовувати надані танки та бронетехніку на території Росії;
  • У полковника Бориспільського ТЦК вилучили сотні тисяч доларів;
  • Омбудсман не вірить у швидкий обмін "всіх на всіх", попри успіхи ЗСУ в Курській області РФ;
  • Буданов назвав, кого Україна буде намагатися обміняти з полону в першу чергу.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.) Юрій Єхануров;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
  • історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров;
  • президент Асоціації українських банків Андрій Дубас;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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19:10 Світло буде, але є нюанс — в Укренерго розповіли про графіки на завтра

18:50 Росіяни скаржаться на знищення ЗСУ стратегічно важливого мосту

18:48 Уряд дозволив бронювати ще одну категорію працівників — про кого йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:47 Мобілізація обмежено придатних — чи можуть забрати до ЗСУ без повторної ВЛК

Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

18:40 На Львівщині підприємство скидає шкідливі відходи у річку — прокуратура почала розслідування

18:30 Маркетплейси, сервіси таксі та оренди житла будуть звітувати про доходи користувачів

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13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

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12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

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10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

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