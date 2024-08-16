Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють на стороні України, закликають російських солдатів здаватися в полон. Водночас галицькі десантники продемонстрували, як їм вдалося прорвати оборонні позиції на Курщині та взяти близько п’ятдесяти військових у полон.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:
- Добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, закликають російських військових здаватися в полон з можливістю переходу на бік ЗСУ;
- Галицькі десантники показали, як прорвали лінію оборони на Курщині і взяли пів сотні полонених;
- Канада дозволила Україні використовувати надані танки та бронетехніку на території Росії;
- У полковника Бориспільського ТЦК вилучили сотні тисяч доларів;
- Омбудсман не вірить у швидкий обмін "всіх на всіх", попри успіхи ЗСУ в Курській області РФ;
- Буданов назвав, кого Україна буде намагатися обміняти з полону в першу чергу.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.) Юрій Єхануров;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
- історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров;
- президент Асоціації українських банків Андрій Дубас;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.