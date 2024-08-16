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Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

16 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

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13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

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13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

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12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

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10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

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17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

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17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

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17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

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17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

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17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Воюющие на стороне Украины добровольцы из легиона "Свобода России" призывают российских солдат сдаваться в плен. В то же время, галицкие десантники продемонстрировали, как им удалось прорвать оборонительные позиции на Курщине и взять около пятидесяти военных в плен.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Воюющие на стороне Украины добровольцы из легиона "Свобода России" призывают российских военных сдаваться в плен с возможностью перехода на сторону ВСУ;
  • Галицкие десантники показали, как прорвали линию обороны на Курщине и взяли полсотни пленных;
  • Канада разрешила Украине использовать предоставленные танки и бронетехнику на территории России;
  • У полковника Бориспольского ТЦК изъяли сотни тысяч долларов;
  • Омбудсман не верит в скорый обмен "всех на всех", несмотря на успехи ВСУ в Курской области РФ;
  • Буданов назвал, кого Украина будет пытаться обменять из плена в первую очередь.

Гости сегодняшнего эфира:

  • министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006г.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;
  • президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас;
  • глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

18:40 Во Львовской области предприятие сбрасывает вредные отходы в реку — прокуратура начала расследование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Маркетплейсы, сервисы такси и аренды жилья будут отчитываться о доходах пользователей

18:26 СОЧ без оружия — что ждет беглого солдата

18:13 Аллея звезд в Одессе пополнится новыми именами

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