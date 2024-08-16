Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Воюющие на стороне Украины добровольцы из легиона "Свобода России" призывают российских солдат сдаваться в плен. В то же время, галицкие десантники продемонстрировали, как им удалось прорвать оборонительные позиции на Курщине и взять около пятидесяти военных в плен.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:
- Воюющие на стороне Украины добровольцы из легиона "Свобода России" призывают российских военных сдаваться в плен с возможностью перехода на сторону ВСУ;
- Галицкие десантники показали, как прорвали линию обороны на Курщине и взяли полсотни пленных;
- Канада разрешила Украине использовать предоставленные танки и бронетехнику на территории России;
- У полковника Бориспольского ТЦК изъяли сотни тысяч долларов;
- Омбудсман не верит в скорый обмен "всех на всех", несмотря на успехи ВСУ в Курской области РФ;
- Буданов назвал, кого Украина будет пытаться обменять из плена в первую очередь.
Гости сегодняшнего эфира:
- министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006г.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
- историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;
- президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас;
- глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.