Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Воюющие на стороне Украины добровольцы из легиона "Свобода России" призывают российских солдат сдаваться в плен. В то же время, галицкие десантники продемонстрировали, как им удалось прорвать оборонительные позиции на Курщине и взять около пятидесяти военных в плен.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

Воюющие на стороне Украины добровольцы из легиона "Свобода России" призывают российских военных сдаваться в плен с возможностью перехода на сторону ВСУ;

Галицкие десантники показали, как прорвали линию обороны на Курщине и взяли полсотни пленных;

Канада разрешила Украине использовать предоставленные танки и бронетехнику на территории России;

У полковника Бориспольского ТЦК изъяли сотни тысяч долларов;

Омбудсман не верит в скорый обмен "всех на всех", несмотря на успехи ВСУ в Курской области РФ;

Буданов назвал, кого Украина будет пытаться обменять из плена в первую очередь.

Гости сегодняшнего эфира:

министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006г.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;

историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;

президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас;

глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.