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Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

30 липня 2024 р. 11:52

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11:52 Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

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10:51 Військовий відреагував на заяву про відсутність зарплат в армії

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09:22 Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

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08:00 Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

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23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

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Військовий юрист Тарас Боровський вважає, що покаранням для тих, хто знищує військове майно, має бути їхня смерть на місці. За його словами, підпалами автомобілів військових, зловмисники хочуть показати "неадекватність бійців".

Про це Боровський розповів в ефірі Ранок.LIVE

Як карати тих, хто знищує військове майно

Боровський наголосив, що доцільне покарання для тих, хто спалює автомобілі військових — смерть на місці. Але таке покарання потрібно застосовувати тоді, коли порушника застали на місці злочину й поряд були свідки.

Юрист також зазначив, що, зокрема, підпалами машин ЗСУ ворог спеціально хоче показати, що "військові неадекватні".

"Якщо військовослужбовець буде орієнтовно та приблизно уявляти, що хтось спалив його авто, а потім почне когось наздоганяти зі зброєю — це може закінчитися кримінальним покаранням для такого військовослужбовця", — сказав він. 

Водночас він наголосив, що заяви про смертну кару зі сторони військових Третьої штурмової бригади, яким 29 липня у Києві спалили авто, це не наказ, а попередження. 

"Заява є попередженням, щоб різні "деграданти" за три копійки не намагалися вчиняти підступні дії щодо військовослужбовців. І вона є більше попередженням, ніж наказом до реальних дій і розправ на вулицях", — додав Боровський. 

Що передувало

У Києві 29 липня підпалили медичне евакуаційне авто Третьої штурмової бригади. 

"Зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві, була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили",розповіла керівниця медслужби бригади Вікторія Ковач на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. 

Вона припустила, що палії зробили це за гроші. 

Водночас командир протитанкового батальйону 3 ОШБр  Олег Романов різко відреагував на підпал авто та наголосив, що покарання мають бути показовими, а зрадники, які продають чи підпалюють військове майно, — колорадські жуки, яких потрібно позбутися.

"Я дозволяю своїм бійцям використовувати для тих, хто вчиняє ці злодіяння, найвищу міру покарання на місці", — наголосив він. 

Підпал автівок в Україні

Останнім часом з'являлося багато новин про підпали машин військових у різних містах України.

Так, нещодавно в Одесі затримали шістьох кур'єрів, які підпалювали автівки військових за гроші від РФ. Наймолодшому з них 18 років. За два тижні злочинці намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків, за що тепер їх очікує ув'язнення. 

Раніше, 18 липня, на Івано-Франківщині невідомі підпалили авто військового, який приїхав у відпустку. Цю машину воїн використовував у тому числі і для виконання бойових завдань.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:41 Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

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23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

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