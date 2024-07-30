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Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

30 июля 2024 г. 11:52

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Военный юрист Тарас Боровский считает, что наказанием для тех, кто уничтожает военное имущество, должна быть их смерть на месте. По его словам, поджогами автомобилей военных злоумышленники хотят показать "неадекватность бойцов".

Об этом Бобровский рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Как наказывать тех, кто уничтожает военное имущество

Боровский отметил, что целесообразное наказание для тех, кто сжигает автомобили военных — смерть на месте. Но такое наказание нужно применять тогда, когда нарушителя застали на месте преступления и рядом были свидетели.

Юрист также отметил, что, в частности, поджогами машин ВСУ враг специально хочет показать, что "военные неадекватны".

"Если военнослужащий будет ориентировочно и примерно представлять, что кто-то сжег его авто, а затем начнет кого-то догонять с оружием — это может закончиться уголовным наказанием для такого военнослужащего", — сказал он.

В то же время, он отметил, что заявления о смертной казни со стороны военных Третьей штурмовой бригады, которым 29 июля в Киеве сожгли авто, это не приказ, а предупреждение.

"Заявление является предупреждением, чтобы разные "деграданты" за три копейки не пытались совершать коварные действия в отношении военнослужащих. И оно больше предупреждение, чем приказ к реальным действиям и расправам на улицах", — добавил Боровский.

Что предшествовало

В Киеве 29 июля подожгли медицинское эвакуационное авто Третьей штурмовой бригады.

"Утром мы получили сообщение, что машина, ожидавшая ремонта в Киеве, была найдена сгоревшей, а на видеофиксации зарегистрированы три человека, которые ее сначала облили жидкостью, а затем подожгли",рассказала руководитель медслужбы бригады Виктория Ковач на своей странице в социальной сети Facebook.

Она предположила, что поджигатели сделали это за деньги.

В то же время командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов резко отреагировал на поджог авто и подчеркнул, что наказания должны быть показательными, а предатели, продающие или поджигающие военное имущество, — колорадские жуки, от которых нужно избавиться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олег Романов (@oleh_pomaxa)

"Я позволяю своим бойцам использовать для тех, кто совершает эти злодеяния, высшую меру наказания на месте", — подчеркнул он.

Поджог автомобилей в Украине

В последнее время появлялось много новостей о поджогах машин военных в разных городах Украины.

Так, недавно в Одессе задержали шестерых курьеров, которые поджигали машины военных за деньги от РФ. Младшему из них 18 лет. Через две недели преступники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, за что теперь их ожидает заключение.

Ранее, 18 июля, в Ивано-Франковской области неизвестные подожгли авто военного, который приехал в отпуск. Эту машину воин использовал, в том числе и для выполнения боевых задач.

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