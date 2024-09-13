Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими arrow
Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

13 вересня 2024 р. 08:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Військовий юрист Тарас Боровський вважає, якщо перехожі на вулиці бачать бійку за участю військових, то необхідно реагувати з позиції примирення. У таких випадках варто надати медичну допомогу та з'ясувати претензії сторін конфлікту.

Про це Тарас Боровський розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Як реагувати на бійки з військовими

Боровський наголосив, коли перехожі бачать бійки за участю військових і цивільних, потрібно надати первинну медичну допомогу і з'ясувати в учасників конфлікту їхні претензії один до одного. Втім, викликати правоохоронців на місце події не обов'язково.

"Війна, у нас величезний ворог, тому дуже велика частина українського суспільства є військовослужбовцями і носить військову форму. У подібних ситуаціях, у цих побутових, скоріше за все, конфліктах насправді не варто вбачати якусь ненависть до військових чи щось подібне", — зазначив юрист. 

Що передувало

У середу, 11 вересня, до поліції в Івано-Франківську надійшло повідомлення від місцевого жителя, який став свідком бійки між групою молодиків та чоловіком у військовій формі. Він зафіксував конфлікт на відео та передав запис правоохоронцям.

Поліцейським вдалося встановити декількох свідків, які підтвердили факт сутички. Потерпілим виявився 40-річний учасник бойових дій. Чоловік поки не звертався до поліції самостійно, але правоохоронці встановлюють місцеперебування потерпілого.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:31 Наслідки нічної атаки на Одесу — постраждали будинки, є поранений

09:31 Ворог діє раціонально — експерти назвали дві причини чому РФ посилила обстріли України

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

09:26 На 35% дорожче — ціни на популярний овоч набирають обертів

09:24 Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:15 Росіяни вигадали нові схеми для вивозу дітей з окупованих територій — що відомо

09:05 Долар та євро дорожчають, а злотий втрачає вартість — курс валют на сьогодні

09:04 Нічний бій у небі над Одесою — містяни знайшли уламки шахедів на вулиці

09:02 Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії

08:47 В ДБР не ведуть статистику звернень щодо домагань в армії — розслідування

09:31 Наслідки нічної атаки на Одесу — постраждали будинки, є поранений

09:31 Ворог діє раціонально — експерти назвали дві причини чому РФ посилила обстріли України

09:26 На 35% дорожче — ціни на популярний овоч набирають обертів

09:24 Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо

09:15 Росіяни вигадали нові схеми для вивозу дітей з окупованих територій — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:05 Долар та євро дорожчають, а злотий втрачає вартість — курс валют на сьогодні

09:04 Нічний бій у небі над Одесою — містяни знайшли уламки шахедів на вулиці

09:02 Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії

08:47 В ДБР не ведуть статистику звернень щодо домагань в армії — розслідування

08:34 Посилення обстрілів та плани Путіна на окупацію міст — експерти окреслили сценарії війни на осінь

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE