Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Військовий юрист Тарас Боровський вважає, якщо перехожі на вулиці бачать бійку за участю військових, то необхідно реагувати з позиції примирення. У таких випадках варто надати медичну допомогу та з'ясувати претензії сторін конфлікту.

Про це Тарас Боровський розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Як реагувати на бійки з військовими

Боровський наголосив, коли перехожі бачать бійки за участю військових і цивільних, потрібно надати первинну медичну допомогу і з'ясувати в учасників конфлікту їхні претензії один до одного. Втім, викликати правоохоронців на місце події не обов'язково.

"Війна, у нас величезний ворог, тому дуже велика частина українського суспільства є військовослужбовцями і носить військову форму. У подібних ситуаціях, у цих побутових, скоріше за все, конфліктах насправді не варто вбачати якусь ненависть до військових чи щось подібне", — зазначив юрист.

Що передувало

У середу, 11 вересня, до поліції в Івано-Франківську надійшло повідомлення від місцевого жителя, який став свідком бійки між групою молодиків та чоловіком у військовій формі. Він зафіксував конфлікт на відео та передав запис правоохоронцям.

Поліцейським вдалося встановити декількох свідків, які підтвердили факт сутички. Потерпілим виявився 40-річний учасник бойових дій. Чоловік поки не звертався до поліції самостійно, але правоохоронці встановлюють місцеперебування потерпілого.