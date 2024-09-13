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Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

13 сентября 2024 г. 8:30

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Военный юрист Тарас Боровский считает, что если прохожие на улице видят драку с участием военных, то необходимо реагировать с позиции примирения. В таких случаях следует оказать медицинскую помощь и выяснить претензии сторон конфликта.

Об этом Тарас Боровский рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Как реагировать на драки с военными

Боровский подчеркнул, когда прохожие видят драки с участием военных и гражданских, нужно оказать первичную медицинскую помощь и выяснить у участников конфликта их претензии друг к другу. Но вызвать правоохранителей на место происшествия, по его словам, не обязательно.

"Война, у нас огромный враг, поэтому очень большая часть украинского общества военнослужащих и носит военную форму. В подобных ситуациях, в этих бытовых, скорее всего, конфликтах на самом деле не стоит видеть какую-то ненависть к военным или что-то подобное", — отметил юрист.

Что предшествовало

В среду, 11 сентября, в полицию в Ивано-Франковске поступило сообщение от местного жителя, который стал свидетелем драки между группой молодых людей и мужчиной в военной форме. Он зафиксировал конфликт на видео и передал запись правоохранителям.

Полицейским удалось установить нескольких свидетелей, подтвердивших факт столкновения. Потерпевшим оказался 40-летний участник боевых действий. Мужчина пока не обращался в полицию самостоятельно, но правоохранители устанавливают местонахождение потерпевшего.

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08:47 В ДБР не ведут статистику обращений по притязаниям в армии — расследование

08:34 Усиление обстрелов и планы Путина на оккупацию городов — эксперты очертили сценарии войны на осень

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 Еще одна категория украинцев официально получила отсрочку в сентябре — кого касается

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14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

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