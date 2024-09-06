Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Із 40 мільярдів гривень, виділених на побудову захисних споруд для енергооб'єктів, 20 мільярдів заморожені. Незважаючи на витрачені кошти, ці заходи не змогли ефективно захистити енергетичну інфраструктуру від ракетних ударів.

Про це повідомив народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 вересня.

Чи очікувати на блекаути в Україні

Євтушок зазначив, що з 40 мільярдів гривень, виділених на побудову фортифікаційних захисних споруд для енергооб'єктів, приблизно 20 мільярдів наразі заморожені.

"Тобто якісь перші кроки були здійснені, а далі вже рух не пішов. Тут потрібно дуже жорстко, гостро і принципово питати в наших представників виконавчої влади, урядовців: чому вони десь там якісь натягнули сітки по областях на певних енергооб'єктах, енергогенеруючих, розподільчих станціях, але не захистили від ракет? Можливо, це була хибна стратегія", — заявив нардеп.

Він підкреслив, що кошти витрачені на захисні заходи не змогли запобігти ударам по енергетичній інфраструктурі.

Народний депутат зауважив, що наразі немає конкретних відповідей на питання, чи загрожує країні новий блекаут, але очевидно, що проблеми з енергопостачанням будуть продовжуватися.

"Очевидно, що у нас будуть проблеми з енергопостачанням. Це треба питати в цих посадовців, які дозволили собі витратити такі величезні кошти платників податків", — сказав Євтушок.