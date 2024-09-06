Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Из 40 миллиардов гривен, выделенных на строительство защитных сооружений для энергообъектов, 20 миллиардов заморожены. Несмотря на израсходованные средства, эти меры не смогли эффективно защитить энергетическую инфраструктуру от ракетных ударов.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 сентября.

Ждать ли блекауты в Украине

Евтушек отметил, что из 40 миллиардов гривен, выделенных на строительство фортификационных защитных сооружений для энергообъектов, примерно 20 миллиардов заморожены.

"То есть какие-то первые шаги были осуществлены, а дальше уже движение не пошло. Здесь нужно очень жестко, остро и принципиально спрашивать у наших представителей исполнительной власти, чиновников: почему они где-то там какие-то натянули сетки по областям на определенных энергообъектах, энергогенерирующих, распределительных станциях, но не защитили от ракет? Возможно, это была ошибочная стратегия", — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что средства потраченные на защитные меры не смогли предотвратить удары по энергетической инфраструктуре.

Народный депутат отметил, что пока нет конкретных ответов на вопрос, угрожает ли стране новый блекаут, но очевидно, что проблемы с энергоснабжением будут продолжаться.

"Очевидно, что у нас будут проблемы с энергоснабжением. Это нужно спрашивать у этих должностных лиц, которые позволили себе потратить такие огромные средства налогоплательщиков", — сказал Евтушок.