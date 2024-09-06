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Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

6 сентября 2024 г. 10:00

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08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

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15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

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13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

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Из 40 миллиардов гривен, выделенных на строительство защитных сооружений для энергообъектов, 20 миллиардов заморожены. Несмотря на израсходованные средства, эти меры не смогли эффективно защитить энергетическую инфраструктуру от ракетных ударов.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 сентября.

Ждать ли блекауты в Украине

Евтушек отметил, что из 40 миллиардов гривен, выделенных на строительство фортификационных защитных сооружений для энергообъектов, примерно 20 миллиардов заморожены.

"То есть какие-то первые шаги были осуществлены, а дальше уже движение не пошло. Здесь нужно очень жестко, остро и принципиально спрашивать у наших представителей исполнительной власти, чиновников: почему они где-то там какие-то натянули сетки по областям на определенных энергообъектах, энергогенерирующих, распределительных станциях, но не защитили от ракет? Возможно, это была ошибочная стратегия", — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что средства потраченные на защитные меры не смогли предотвратить удары по энергетической инфраструктуре.

Народный депутат отметил, что пока нет конкретных ответов на вопрос, угрожает ли стране новый блекаут, но очевидно, что проблемы с энергоснабжением будут продолжаться.

"Очевидно, что у нас будут проблемы с энергоснабжением. Это нужно спрашивать у этих должностных лиц, которые позволили себе потратить такие огромные средства налогоплательщиков", — сказал Евтушок.

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09:51 Британия предоставит Украине ракеты ПВО более чем на 200 миллионов долларов

09:48 Одесситы будут сегодня без света не только по графикам, но и из-за ремонтов — адреса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:48 Демченко ответил, есть ли опасность после переброски белорусских войск к границе Украины

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15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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