Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Європарламент закликав країни ЄС скасувати всі обмеження на удари України по території Росії. Тим часом Міністерство оборони розробляє умови для демобілізації військовослужбовців у 2025 році.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

Європарламент ухвалив резолюцію, закликавши країни ЄС негайно скасувати всі обмеження на удари України по території Росії;

Міноборони розробляє умови для демобілізації у 2025 році — кому з військових дозволять звільнитися;

СБУ викрила керівників українського проєктного інституту, який допомагав росіянам у відновленні НПЗ після атак українських дронів;

Рада звільнила Мар'яну Безуглу з Комітету нацбезпеки;

Суд у справі загиблої Ірини Фаріон;

Очільник МЗС Польщі запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму;

Рада схвалила закон про приватизацію держбанків на удари України вглиб Росії;

Українські військові зупинили контрнаступ російської армії у Курській області.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

економіст та підприємець Павло Себастьянович;

заступник головного редактора "РБК-Україна" Мілан Лєліч;

народний депутат України, Голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Святослав Юраш;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.