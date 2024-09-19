Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Європарламент закликав країни ЄС скасувати всі обмеження на удари України по території Росії. Тим часом Міністерство оборони розробляє умови для демобілізації військовослужбовців у 2025 році.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:
- Європарламент ухвалив резолюцію, закликавши країни ЄС негайно скасувати всі обмеження на удари України по території Росії;
- Міноборони розробляє умови для демобілізації у 2025 році — кому з військових дозволять звільнитися;
- СБУ викрила керівників українського проєктного інституту, який допомагав росіянам у відновленні НПЗ після атак українських дронів;
- Рада звільнила Мар'яну Безуглу з Комітету нацбезпеки;
- Суд у справі загиблої Ірини Фаріон;
- Очільник МЗС Польщі запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму;
- Рада схвалила закон про приватизацію держбанків на удари України вглиб Росії;
- Українські військові зупинили контрнаступ російської армії у Курській області.
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- економіст та підприємець Павло Себастьянович;
- заступник головного редактора "РБК-Україна" Мілан Лєліч;
- народний депутат України, Голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Святослав Юраш;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.