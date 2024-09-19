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Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

19 сентября 2024 г. 17:50

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17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

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17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

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10:38Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

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09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

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08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
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22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

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21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

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21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

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19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

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17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Европарламент призвал страны ЕС отменить все ограничения на удары Украины по территории России. Тем временем Министерство обороны разрабатывает условия для демобилизации военнослужащих в 2025 году.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

  • Европарламент принял резолюцию, призвав страны ЕС немедленно отменить все ограничения на удары Украины по территории России;
  • Минобороны разрабатывает условия для демобилизации в 2025 году — кому из военных разрешат уволиться;
  • СБУ разоблачила руководителей украинского проектного института, который помогал россиянам в восстановлении НПЗ после атак украинских дронов;
  • Совет уволил Марьяну Безуглую из Комитета нацбезопасности;
  • Суд по делу погибшей Ирины Фарион;
  • Очильник МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки референдума;
  • Совет одобрил закон о приватизации госбанков на удары Украины в глубь России;
  • Украинские военные остановили контрнаступление российской армии в Курской области.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • экономист и предприниматель Павел Себастьянович;
  • заместитель главного редактора "РБК-Украина" Милан Лелич;
  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по связям и защите прав и интересов украинцев за границей Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Святослав Юраш;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.

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17:36 Звезда Голливуда Винслет заговорила о войне в Украине — что заявила

17:30 В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

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