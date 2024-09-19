Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Европарламент призвал страны ЕС отменить все ограничения на удары Украины по территории России. Тем временем Министерство обороны разрабатывает условия для демобилизации военнослужащих в 2025 году.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

Европарламент принял резолюцию, призвав страны ЕС немедленно отменить все ограничения на удары Украины по территории России;

Минобороны разрабатывает условия для демобилизации в 2025 году — кому из военных разрешат уволиться;

СБУ разоблачила руководителей украинского проектного института, который помогал россиянам в восстановлении НПЗ после атак украинских дронов;

Совет уволил Марьяну Безуглую из Комитета нацбезопасности;

Суд по делу погибшей Ирины Фарион;

Очильник МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки референдума;

Совет одобрил закон о приватизации госбанков на удары Украины в глубь России;

Украинские военные остановили контрнаступление российской армии в Курской области.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

экономист и предприниматель Павел Себастьянович;

заместитель главного редактора "РБК-Украина" Милан Лелич;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по связям и защите прав и интересов украинцев за границей Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Святослав Юраш;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.