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Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

06 вересня 2024 р. 21:00

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21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

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17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

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10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

У травні цьогоріч офіційний курс долара вперше подолав психологічну позначку в 40 гривень за долар. При цьому американська валюта не має наміру зупинятися на цьому і продовжує досягати нових історичних максимумів.

Журналісти проєкту-розслідування "Наша Справа" у новому випуску проєкту спробують спрогнозувати, якою буде ситуація з доларом до кінця року.

Зростання курсу долара

Занепокоєння навколо зростання курсу долара є актуальним як для загалу українців, так і для великого, середнього і малого бізнесу.

Журналісти проаналізували ситуацію навколо зростання курсу долара, спитавши думку низки авторитетних експертів та фахівців. "Наша Справа" намагається визначити, яким буде подальший шлях американської валюти, і як це вплине на українську економіку.

Також експерти намагаються з'ясувати Основну причину девальвації національної валюти щодо іноземної. Особливо важливо визначити, яку роль у цьому процесі відіграє торговельний дефіцит.

Наостанок журналісти лишають найважливіше для українців питання — як зростання курсу долара вплине на зростання цін.

Нагадаємо, курс валют станом на 5 вересня продовжував змінюватись не на користь національної валюти. За даними НБУ, долар, євро та польській злотий дорожчають.

В свою чергу, станом на ранок 6 серпня курс валют змінився. За даними НБУ, долар та євро подешевшали.

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21:57 В Міноборони підсумували результати 24-го засідання у форматі Рамштайн

21:44 Відключення світла на Одещині — енергетики дали графіки на завтра

21:33 ТЦК вилучають документи у чоловіків — чи мають на це право і як діяти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:21 Зеленський зробив заяву щодо можливості ударів по Кремлю

21:13 В Одеській області чоловік відмовився проходити ВЛК — як його покарав суд

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян