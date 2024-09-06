Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

У травні цьогоріч офіційний курс долара вперше подолав психологічну позначку в 40 гривень за долар. При цьому американська валюта не має наміру зупинятися на цьому і продовжує досягати нових історичних максимумів.

Журналісти проєкту-розслідування "Наша Справа" у новому випуску проєкту спробують спрогнозувати, якою буде ситуація з доларом до кінця року.

Зростання курсу долара

Занепокоєння навколо зростання курсу долара є актуальним як для загалу українців, так і для великого, середнього і малого бізнесу.

Журналісти проаналізували ситуацію навколо зростання курсу долара, спитавши думку низки авторитетних експертів та фахівців. "Наша Справа" намагається визначити, яким буде подальший шлях американської валюти, і як це вплине на українську економіку.

Також експерти намагаються з'ясувати Основну причину девальвації національної валюти щодо іноземної. Особливо важливо визначити, яку роль у цьому процесі відіграє торговельний дефіцит.

Наостанок журналісти лишають найважливіше для українців питання — як зростання курсу долара вплине на зростання цін.

Нагадаємо, курс валют станом на 5 вересня продовжував змінюватись не на користь національної валюти. За даними НБУ, долар, євро та польській злотий дорожчають.

В свою чергу, станом на ранок 6 серпня курс валют змінився. За даними НБУ, долар та євро подешевшали.