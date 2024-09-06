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Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

6 сентября 2024 г. 21:00

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21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

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17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

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08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

В мае официальный курс доллара впервые преодолел психологическую отметку в 40 гривен за доллар. При этом американская валюта не намерена останавливаться на этом и продолжает достигать новых исторических максимумов.

Журналисты проекта-расследования "Наша справа" в новом выпуске проекта попытаются спрогнозировать, какой будет ситуация с долларом до конца года.

Рост курса доллара

Беспокойство вокруг роста курса доллара актуально как для общественности украинцев, так и для крупного, среднего и малого бизнеса.

Журналисты проанализировали ситуацию вокруг роста курса доллара, спросив мнение ряда авторитетных экспертов и специалистов. "Наша справа" пытается определить, каким будет дальнейший путь американской валюты и как это повлияет на украинскую экономику.

Также эксперты пытаются выяснить Основную причину девальвации национальной валюты по отношению к иностранной. Особо важно определить, какую роль в этом процессе играет торговый дефицит.

В заключение журналисты оставляют самый важный для украинцев вопрос — как рост курса доллара повлияет на рост цен.

Напомним, курс валют по состоянию на 5 сентября продолжал меняться не в пользу национальной валюты. По данным НБУ, доллар, евро и польский злотый дорожают.

В свою очередь по состоянию на утро 6 августа курс валют изменился. По данным НБУ, доллар и евро подешевели.

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22:00 Сборная Украины по футболу в волевом стиле обыграла Сербию

21:57 В Минобороны подытожили результаты 24-го заседания в формате Рамштайн

21:44 Отключения света на Одесчине — энергетики дали графики на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:33 ТЦК изымают документы у мужчин — имеют ли на это право и как действовать

21:21 Зеленский сделал заявление о возможности ударов по Кремлю

21:13 В Одесской области мужчина отказался проходить ВВК — как его наказал суд

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17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

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14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

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10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

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10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

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5 сентября 2024
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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян