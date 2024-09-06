Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

В мае официальный курс доллара впервые преодолел психологическую отметку в 40 гривен за доллар. При этом американская валюта не намерена останавливаться на этом и продолжает достигать новых исторических максимумов.

Журналисты проекта-расследования "Наша справа" в новом выпуске проекта попытаются спрогнозировать, какой будет ситуация с долларом до конца года.

Рост курса доллара

Беспокойство вокруг роста курса доллара актуально как для общественности украинцев, так и для крупного, среднего и малого бизнеса.

Журналисты проанализировали ситуацию вокруг роста курса доллара, спросив мнение ряда авторитетных экспертов и специалистов. "Наша справа" пытается определить, каким будет дальнейший путь американской валюты и как это повлияет на украинскую экономику.

Также эксперты пытаются выяснить Основную причину девальвации национальной валюты по отношению к иностранной. Особо важно определить, какую роль в этом процессе играет торговый дефицит.

В заключение журналисты оставляют самый важный для украинцев вопрос — как рост курса доллара повлияет на рост цен.

Напомним, курс валют по состоянию на 5 сентября продолжал меняться не в пользу национальной валюты. По данным НБУ, доллар, евро и польский злотый дорожают.

В свою очередь по состоянию на утро 6 августа курс валют изменился. По данным НБУ, доллар и евро подешевели.