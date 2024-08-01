Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

В українській сфері енергетики наразі не існує здорової конкуренції. Поки вона законодавчо не буде зруйнована, незабаром українці отримають максимальні тарифи при мінімальній якості послуг.

Про це заявив економіст Андрій Новак в ефірі "Ранок.LIVE" у четвер, 1 серпня.

Енергетична монополія має бути зруйнована

За його словами, тільки конкуренція дає мінімізацію цін і максимізацію якості.

"У нас енергетичний ринок монопольний, як би ми не "викручували". Монополія встановлює тариф так, як собі захотіла, як вони рахують, що споживач максимально може витримати. От вони максимальний тариф і встановлюють", — пояснив Новак.

Водночас економіст також порівняв ситуацію з ринком мобільного зв'язку, де існування конкуренції сприяє постійному покращенню якості послуг при доступних тарифах для побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики України заявили, що не будуть підвищувати тарифи на електроенергію, оскільки поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт·год, затверджена до 30 квітня 2025 року.

Також ми повідомляли, що в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.