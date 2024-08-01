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Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

1 августа 2024 г. 14:03

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В украинской сфере энергетики пока нет здоровой конкуренции. Пока она законодательно не будет разрушена, в скором времени украинцы получат максимальные тарифы при минимальном качестве услуг.

Об этом заявил экономист Андрей Новак в эфире "Ранок.LIVE" в четверг, 1 августа.

Энергетическая монополия должна быть разрушена

По его словам, только конкуренция дает минимизацию цен и максимизацию качества.

"У нас энергетический рынок монопольный, как бы мы ни "выкручивали". Монополия устанавливает тариф так, как захотела, как они считают, что потребитель максимально может выдержать. Вот они максимальный тариф и устанавливают", — пояснил Новак.

В то же время, экономист также сравнил ситуацию с рынком мобильной связи, где существование конкуренции способствует постоянному улучшению качества услуг при доступных тарифах для бытовых потребителей.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины заявили, что не будут повышать тарифы на электроэнергию, поскольку текущая стоимость электроэнергии, которая составляет 4,32 грн за кВт/ч, утверждена до 30 апреля 2025 года.

Также мы сообщали, что в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, тогда как стоимость других услуг осталась неизменной.

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